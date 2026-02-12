Le voci bianche del Liceo Malipiero di Varese per la Tregua Olimpica all’Arco della Pace

Emozionatissimi e felici nelle loro mantelle rosse, i 40 giovanissimi cantanti del Coro voci bianche del Liceo Musicale Malipiero di Varese si sono esibiti all’imbrunire di oggi, giovedì 12 febbraio, sotto il bracere olimpico all’Arco della Pace di Milano.

Galleria fotografica Il Coro voci bianche del Liceo Malipiero apre a Milano la preghiera interreligiosa 4 di 13

Il loro canto è stato un Inno alla vita che ha aperto e chiuso la preghiera interreligiosa introdotta dall’attore Giacomo Poretti per l’evento Nella Tregua Olimpica, promosso dalla Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso e ideato dal regista varesino Andrea Chiodi in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

L’evento si inserisce nel percorso avviato da Regione Lombardia “per accompagnare i Giochi non solo come grande manifestazione sportiva, ma anche come occasione di riflessione sui valori universali di pace, dialogo e convivenza”, ha ricordato il governatore Attilio Fontana presente alla manifestazione con il consigliere regionale Raffaele Cattaneo che ha richiamato il significato storico e simbolico della Tregua Olimpica, purtroppo ampiamente disattesa, con decine di conflitti armati tutt’ora in corso.

Dieci le confessioni religiose che si sono unite in preghiera per l’occasione: la comunità cristiana cattolica assieme ad ortodossi, buddisti, induisti e comunità ebraiche, islamiche, evangeliche, protestanti, copte e sinti.

«È è importante che le comunità religiose si rendano disponibili al dialogo e alla collaborazione, contribuendo a creare un clima di accoglienza, fiducia e condivisione – ha detto Giacomo Poretti – Costruire il bene comune significa resistere alla tentazione della contrapposizione e custodire la ricchezza delle differenze».

QUI il testo integrale del messaggio della Consulta interreligiosa letto da Giacomo Poretti.

L’iniziativa è poi proseguita in serata, alle 20.45, con uno spettacolo artistico interreligioso all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.