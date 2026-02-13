Varese News

Varese Laghi

L’ex Macello di Belforte cambia volto: via l’amianto per far spazio a un nuovo parco

La copertura dei capannoni si tinge di rosso per la rimozione del cemento-amianto. Prosegue la bonifica dei terreni grazie ai fondi PNRR. San Martino: «Fondamentale per la qualità della vita del quartiere»

Ex macello Varese

Una macchia rossa è apparsa da qualche giorno tra i tetti del quartiere di Belforte. Non si tratta di un vezzo estetico, ma del rivestimento protettivo necessario per avviare uno degli interventi ambientali più attesi degli ultimi decenni: la rimozione dell’amianto dalle coperture dell’ex Macello.

L’operazione, delicata e complessa, segna un punto di svolta per la messa in sicurezza dell’intera area, dove parallelamente continuano i lavori di bonifica dei terreni.

Il cantiere è il risultato di un lungo percorso di progettazione condivisa che ha visto collaborare fianco a fianco il Comune di Varese, la Provincia, ATS, Arpa e la Soprintendenza. Fondamentale, per la copertura dei costi, è stato l’apporto dei finanziamenti legati al PNRR.

Tutela dell’aria e nuovo verde

L’intervento non riguarda solo la struttura dei capannoni, ma punta a una riqualificazione profonda del comparto urbano. «Si tratta di opere di essenziale importanza per la tutela dell’ambiente e del territorio», ha sottolineato Nicoletta San Martino, assessore alla Tutela ambientale.

Ex macello Varese

I benefici saranno tangibili per l’intero quartiere: «Qualità dell’aria, con la rimozione delle fibre di amianto elimina un rischio potenziale per la salute pubblica, risanamento del suolo, grazie alla bonifica dei terreni restituisce un’area salubre alla città e socialità, con l’obiettivo finale è la creazione di un nuovo parco che diventerà un polmone verde fruibile dai cittadini», commenta l’esponente della giunta varesina.

«Lavoriamo per il benessere e la qualità della vita – conclude San Martino – così da restituire al quartiere uno spazio rigenerato da vivere appieno».

Ex macello Varese

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.