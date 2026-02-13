L’ex Macello di Belforte cambia volto: via l’amianto per far spazio a un nuovo parco
La copertura dei capannoni si tinge di rosso per la rimozione del cemento-amianto. Prosegue la bonifica dei terreni grazie ai fondi PNRR. San Martino: «Fondamentale per la qualità della vita del quartiere»
Una macchia rossa è apparsa da qualche giorno tra i tetti del quartiere di Belforte. Non si tratta di un vezzo estetico, ma del rivestimento protettivo necessario per avviare uno degli interventi ambientali più attesi degli ultimi decenni: la rimozione dell’amianto dalle coperture dell’ex Macello.
L’operazione, delicata e complessa, segna un punto di svolta per la messa in sicurezza dell’intera area, dove parallelamente continuano i lavori di bonifica dei terreni.
Il cantiere è il risultato di un lungo percorso di progettazione condivisa che ha visto collaborare fianco a fianco il Comune di Varese, la Provincia, ATS, Arpa e la Soprintendenza. Fondamentale, per la copertura dei costi, è stato l’apporto dei finanziamenti legati al PNRR.
Tutela dell’aria e nuovo verde
L’intervento non riguarda solo la struttura dei capannoni, ma punta a una riqualificazione profonda del comparto urbano. «Si tratta di opere di essenziale importanza per la tutela dell’ambiente e del territorio», ha sottolineato Nicoletta San Martino, assessore alla Tutela ambientale.
I benefici saranno tangibili per l’intero quartiere: «Qualità dell’aria, con la rimozione delle fibre di amianto elimina un rischio potenziale per la salute pubblica, risanamento del suolo, grazie alla bonifica dei terreni restituisce un’area salubre alla città e socialità, con l’obiettivo finale è la creazione di un nuovo parco che diventerà un polmone verde fruibile dai cittadini», commenta l’esponente della giunta varesina.
«Lavoriamo per il benessere e la qualità della vita – conclude San Martino – così da restituire al quartiere uno spazio rigenerato da vivere appieno».
