L’industria dei videogiochi è in crisi? Ne parliamo a Materia con Luca Tremolada

Il suo primo mezzo secolo è stato un periodo di costante crescita, spinta anche dallo sviluppo della tecnologia, che le ha permesso di creare giochi e piattaforme sempre più performanti. Ora però questa proliferazione delle tecnologie e l’incremento dei modelli di fruizione dei videogiochi rischiano di generare una crisi.

Una crisi innanzitutto creativa, che porti il pubblico a concentrarsi esclusivamente su pochi titoli ripetivi. Finendo così, giocoforza, a mettere in difficoltà l’intera industria. È questa la tesi da cui parte “Tasto pausa”, l’ultimo libro di Luca Tremolada, giornalista di scienza e tecnologia al Sole24Ore, uno dei massimi esperti italiani di questioni legate al gaming.

L’autore sarà ospite del palco di Materia, la casa di VareseNews, martedì 17 febbraio per presentare il libro. Un volume in cui l’autore spiega le ragioni di quella che definisce una recessione creativa da parte di un’industria che per sua natura è costretta ad innovare. Ma che oggi vede licenziamenti diffusi, algoritmi che omologano i contenuti e piattaforme che dettano legge rispetti agli studi di produzione. Serve insomma un riavvio, come si fa con i computer imballati, per rilanciare il comparto.

Oltre all’indagine sullo stato di salute dell’industria dei videogiochi, il volume offre strumenti per genitori di bambini e bambine appassionati di gaming: consigli sul parental control, gioco condiviso con i figli e come trasformare i videogiochi in opportunità di dialogo. Un’occasione, insomma, per approfondire a 360 gradi il mondo del gaming.

L’ingresso è libero, ma è necessario registrarsi per partecipare.