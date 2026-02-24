Varese News

Varese Laghi

L’istituto De Filippi trionfa nelle Langhe

Un primo posto nella categoria Dolce con una rilettura della pera Elena e un terzo posto nel Salato con una rivisitazione del plin

Il De Filippi trionfa nelle Langhe
Vittoria della scuola varesina al concorso “Il territorio in tavola” organizzato da Città di AlbaUnesco Creative City of Gastronomy, attraverso l’assessorato al Turismo del Comune di Alba.
Una delegazione guidata da Matteo Pisciotta chef e docente IDF e dal diplomato e pasticcere Andrea Buosi ha conquistato il primo posto nella categoria Dolce e il terzo posto nella categoria Salato.

«Mesi di preparazione e progettazione per Giuliano Boni e Leonardo Perillo che si sono cimentati in una rilettura della pera Elena, altrettanto per Andrea Broggini e Carola Monetti alle prese con una rivisitazione del plin. I piatti sono piaciuti alla severa giuria presieduta da Luciano Tona che ha alla fine assegnato un oro e un bronzo.  Per tutto il nostro campus un grande orgoglio e una grande festa per i nostri ragazzi che hanno difeso e onorato i colori di Varese e della nostra scuola in una terra così importante gastronomicamente come le Langhe».

Il De Filippi trionfa nelle Langhe

Al centro della 9ª edizione quattro ingredienti simbolo del territorio: la Pera Madernassa, la Robiola d’Alba, la Nocciola Piemonte IGP e il Moscato d’Asti.
In gara si sono sfidati Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane S.c.a r.l – Agliano TermeIstituto De Filippi – VareseEnaip Piemonte – CSF Settimo TorineseFormont Valsusa – OulxIstituto Santachiara ODPF – Sede Operativa TortonaC.i.o.f.s. F.p. Liguria – Sede operativa La SpeziaEnaip Piemonte – CSF AlessandriaFormedil – Imperia.
Il De Filippi trionfa nelle Langhe
L’organizzazione è stata curata dalla Confraternita del Bollito, della Fassona e della Pera Madernassa di Guarene, in collaborazione con Alba Accademia Alberghiera, che ospiterà le squadre per due giorni, mettendo a disposizione la cucina Master Chef e postazioni individuali per la preparazione di piatti dolci e salati.
Il De Filippi trionfa nelle Langhe
La giuria è stata  composta da Luciano Tona (Direttore Accademia Bocuse d’or Italia, presidente di giuria), Fabrizio Ventura (Confraternita del bollito, della Fassona e della pera Madernassa), Tiziana Ciofani (Chef di Alba Accademia Alberghiera), Sarah Scaparone (giornalista), Domenico Pavan (presidente Federazione Italiana Cuochi di Cuneo) e Giancarlo Rulfo (pasticcere).

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.