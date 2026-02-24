L’istituto De Filippi trionfa nelle Langhe
Un primo posto nella categoria Dolce con una rilettura della pera Elena e un terzo posto nel Salato con una rivisitazione del plin
Vittoria della scuola varesina al concorso “Il territorio in tavola” organizzato da Città di Alba, Unesco Creative City of Gastronomy, attraverso l’assessorato al Turismo del Comune di Alba.
Una delegazione guidata da Matteo Pisciotta chef e docente IDF e dal diplomato e pasticcere Andrea Buosi ha conquistato il primo posto nella categoria Dolce e il terzo posto nella categoria Salato.
«Mesi di preparazione e progettazione per Giuliano Boni e Leonardo Perillo che si sono cimentati in una rilettura della pera Elena, altrettanto per Andrea Broggini e Carola Monetti alle prese con una rivisitazione del plin. I piatti sono piaciuti alla severa giuria presieduta da Luciano Tona che ha alla fine assegnato un oro e un bronzo. Per tutto il nostro campus un grande orgoglio e una grande festa per i nostri ragazzi che hanno difeso e onorato i colori di Varese e della nostra scuola in una terra così importante gastronomicamente come le Langhe».
Al centro della 9ª edizione quattro ingredienti simbolo del territorio: la Pera Madernassa, la Robiola d’Alba, la Nocciola Piemonte IGP e il Moscato d’Asti.
In gara si sono sfidati Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane S.c.a r.l – Agliano Terme; Istituto De Filippi – Varese; Enaip Piemonte – CSF Settimo Torinese; Formont Valsusa – Oulx; Istituto Santachiara ODPF – Sede Operativa Tortona; C.i.o.f.s. F.p. Liguria – Sede operativa La Spezia; Enaip Piemonte – CSF Alessandria; Formedil – Imperia.
L’organizzazione è stata curata dalla Confraternita del Bollito, della Fassona e della Pera Madernassa di Guarene, in collaborazione con Alba Accademia Alberghiera, che ospiterà le squadre per due giorni, mettendo a disposizione la cucina Master Chef e postazioni individuali per la preparazione di piatti dolci e salati.
La giuria è stata composta da Luciano Tona (Direttore Accademia Bocuse d’or Italia, presidente di giuria), Fabrizio Ventura (Confraternita del bollito, della Fassona e della pera Madernassa), Tiziana Ciofani (Chef di Alba Accademia Alberghiera), Sarah Scaparone (giornalista), Domenico Pavan (presidente Federazione Italiana Cuochi di Cuneo) e Giancarlo Rulfo (pasticcere).
