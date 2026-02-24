L’istituto De Filippi trionfa nelle Langhe

Vittoria della scuola varesina al concorso “Il territorio in tavola” organizzato da Città di Alba, Unesco Creative City of Gastronomy, attraverso l’assessorato al Turismo del Comune di Alba.

Una delegazione guidata da Matteo Pisciotta chef e docente IDF e dal diplomato e pasticcere Andrea Buosi ha conquistato il primo posto nella categoria Dolce e il terzo posto nella categoria Salato.

«Mesi di preparazione e progettazione per Giuliano Boni e Leonardo Perillo che si sono cimentati in una rilettura della pera Elena, altrettanto per Andrea Broggini e Carola Monetti alle prese con una rivisitazione del plin. I piatti sono piaciuti alla severa giuria presieduta da Luciano Tona che ha alla fine assegnato un oro e un bronzo. Per tutto il nostro campus un grande orgoglio e una grande festa per i nostri ragazzi che hanno difeso e onorato i colori di Varese e della nostra scuola in una terra così importante gastronomicamente come le Langhe».