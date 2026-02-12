L’Italia vince il bronzo nello slittino a squadre, è la quarta medaglia nella disciplina
Nella prova impegnati Fischnaller, Vötter, Oberhofer, Rieder, Kainzwaldner, tutti già "medagliati" nei giorni scorsi, oltre alla 24enne Verena Hofer
Un’altra medaglia, la quarta, per l’Italia nella disciplina dello slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: nello slittino a squadre l’Italia vince il bronzo.
La squadra della Germania ha chiuso in 3:41.672, argento per l’Austria (3:42.214, +0.542) e appunto terzo posto per l’Italia (3:42.521, +0.849) guidata dal direttore tecnico Armin Zöggeler.
Per gli azzurri, in questa staffetta a squadre sulla pista intitolata al “Rosso Volante” Eugenio Monti sono scesi Fischnaller, Vötter, Oberhofer, Rieder, Kainzwaldner (tutti già “medagliati” nei giorni scorsi) oltre alla 24enne Verena Hofer.
È appunto il quarto “centro” nello slittino: oro per il doppio femminile di Andrea Vötter e Marion Oberhofer, il doppio maschile Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, bronzo per Dominik Fischnaller domenica.
Quanto alla squadra tedesca, Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger e Magdalena Matschina hanno migliorato il record della pista portandolo a 3:41.627 minuti nella loro vittoria dall’inizio alla fine.
L’allenatore della nazionale Patric Leitner non aveva nulla da ridire: «Incredibile, nessun errore, nessuna esitazione. È stato un finale fantastico». Per lui, l’esperienza dei suoi atleti è stata determinante: «Tutti gli atleti che hanno gareggiato hanno già vinto medaglie olimpiche e sono diventati campioni del mondo. Sanno cosa significa essere al top alla fine».
La Lettonia si è assicurata il quarto posto con Elina Bota, Martins Bots/Roberts Plume, Kristers Aparjods, Marta Robezniece/Kitija Bogdanova, con un ritardo di 1,077 secondi. Sono stati seguiti dalla squadra statunitense (Ashley Farquharson, Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa, Jonathan Gustafson, Chevonne Forgan/Sophia Kirkby – 1,104).
Gli slittinisti dell’Ucraina (Yulianna Tunytska, Ihor Hoi/Nazarii, Andriy Mandziy, Olena Stetskiv/Oleksandra Mokh) sono stati particolarmente soddisfatti del loro sesto posto, con un ritardo di 4,502 secondi.
