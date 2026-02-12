L’Italia vince il bronzo nello slittino a squadre, è la quarta medaglia nella disciplina

Un’altra medaglia, la quarta, per l’Italia nella disciplina dello slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: nello slittino a squadre l’Italia vince il bronzo.

La squadra della Germania ha chiuso in 3:41.672, argento per l’Austria (3:42.214, +0.542) e appunto terzo posto per l’Italia (3:42.521, +0.849) guidata dal direttore tecnico Armin Zöggeler.

Per gli azzurri, in questa staffetta a squadre sulla pista intitolata al “Rosso Volante” Eugenio Monti sono scesi Fischnaller, Vötter, Oberhofer, Rieder, Kainzwaldner (tutti già “medagliati” nei giorni scorsi) oltre alla 24enne Verena Hofer.

È appunto il quarto “centro” nello slittino: oro per il doppio femminile di Andrea Vötter e Marion Oberhofer, il doppio maschile Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, bronzo per Dominik Fischnaller domenica.

Quanto alla squadra tedesca, Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger e Magdalena Matschina hanno migliorato il record della pista portandolo a 3:41.627 minuti nella loro vittoria dall’inizio alla fine.

L’allenatore della nazionale Patric Leitner non aveva nulla da ridire: «Incredibile, nessun errore, nessuna esitazione. È stato un finale fantastico». Per lui, l’esperienza dei suoi atleti è stata determinante: «Tutti gli atleti che hanno gareggiato hanno già vinto medaglie olimpiche e sono diventati campioni del mondo. Sanno cosa significa essere al top alla fine».

La Lettonia si è assicurata il quarto posto con Elina Bota, Martins Bots/Roberts Plume, Kristers Aparjods, Marta Robezniece/Kitija Bogdanova, con un ritardo di 1,077 secondi. Sono stati seguiti dalla squadra statunitense (Ashley Farquharson, Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa, Jonathan Gustafson, Chevonne Forgan/Sophia Kirkby – 1,104).

Gli slittinisti dell’Ucraina (Yulianna Tunytska, Ihor Hoi/Nazarii, Andriy Mandziy, Olena Stetskiv/Oleksandra Mokh) sono stati particolarmente soddisfatti del loro sesto posto, con un ritardo di 4,502 secondi.