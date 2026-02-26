Lo SPI CGIL Varese consegna un riconoscimento alla più anziana iscritta del quartiere San Fermo
Il sindacato ha voluto rendere omaggio a una delle proprie iscritte più storiche e rappresentative: la signora Anna Fittavolini . Cerimonia il 3 marzo
In occasione dell’apertura della nuova sede della CGIL di Varese nel quartiere San Fermo, lo SPI CGIL Varese ha voluto rendere omaggio a una delle proprie iscritte più storiche e rappresentative: la signora Anna Fittavolini, iscritta allo SPI CGIL dal 1983 e oggi la più anziana iscritta del quartiere.
La cerimonia di consegna della pergamena di riconoscimento si terrà martedì 3 marzo 2026, alle ore 10:30, presso la nuova sede CGIL di San Fermo. Il riconoscimento intende valorizzare una lunga storia di impegno e di fedeltà ai valori della solidarietà, della giustizia sociale e della tutela dei diritti, principi che da sempre rappresentano il cuore dell’azione sindacale dello SPI CGIL.
“Con questa pergamena vogliamo dire grazie a chi, come la signora Anna, ha creduto per tutta la vita nel valore collettivo del sindacato e nel suo ruolo di difesa dei diritti. È un riconoscimento simbolico, ma profondamente sentito,” ha dichiarato Giacomo Licata, Segretario Generale SPI CGIL Varese.
“L’apertura della sede nel quartiere San Fermo rappresenta una scommessa importante: essere presenti nelle periferie, vicino alle persone, portando i nostri servizi e la forza di una rete sindacale capace di tutelare chi ne ha più bisogno,” ha aggiunto Mario Santoro, Segretario di Lega SPI San Fermo.
Con questo gesto, lo SPI CGIL Varese rinnova il proprio impegno a stare al fianco delle persone anziane e dei pensionati, promuovendo anche nei quartieri più periferici l’accesso ai servizi, alla consulenza e alla partecipazione attiva alla vita del sindacato.
