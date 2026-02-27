Lo sportello cimiteriale di Saronno si trasferisce in via Roma

Saronno Servizi comunica che da martedì 3 marzo lo sportello utenti per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Saronno sarà operativo esclusivamente in via Roma 16/18. Il servizio non sarà più attivo nella sede di Villa Gianetti.

Gli utenti sono invitati a rivolgersi presso la nuova sede per tutte le pratiche e le informazioni relative ai servizi cimiteriali. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Per informazioni è possibile contattare il numero 02/96288222.