Locali pubblici a Varese, una mozione per blindare la sicurezza: “Mai più tragedie come a Crans-Montana”

Rafforzare i controlli, potenziare la formazione e garantire che ogni luogo di pubblico spettacolo a Varese sia a prova di incendio e di sovraffollamento. È questo il cuore della mozione depositata dalla consigliera comunale Francesca Strazzi (Lista Praticittà), la cui discussione è calendarizzata per la seduta del consiglio comunale di giovedì 26 febbraio e che prende le mosse dal drammatico rogo verificatosi la notte di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita a oltre 40 persone.

Le lacune del passato come monito

Il documento mette in luce come, nel caso svizzero, il locale non fosse stato sottoposto a ispezioni antincendio per cinque anni, nonostante l’obbligo di controlli annuali. Una “lacuna nella vigilanza istituzionale” che la mozione intende prevenire sul territorio varesino attraverso un’azione amministrativa più stringente. Il testo richiama normative fondamentali come l’Articolo 80 del TULPS, che vieta la concessione di autorizzazioni senza una preventiva verifica tecnica su vie di fuga e idoneità strutturale.

Le richieste alla giunta: controlli e tavoli permanenti

La mozione impegna il sindaco e la giunta a intervenire su diversi fronti operativi: potenziamento dei controlli, massima attenzione a capienza, sistemi antincendio e utilizzo di materiali ignifughi; ispezioni periodiche, predisporre piani di controllo coordinati con Vigili del Fuoco e Polizia Locale, con priorità ai periodi di maggiore affluenza (festività ed eventi serali/notturni); tavolo permanente sulla sicurezza, istituire un organismo di confronto che coinvolga Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ATS e rappresentanti di categoria; linee guida nazionali, promuovere l’adozione delle più recenti direttive per bar, pub e discoteche.

Educazione e diritti degli utenti

Oltre alla repressione e al controllo, la consigliera Strazzi punta sulla sensibilizzazione. L’obiettivo è promuovere campagne informative rivolte sia agli operatori che alle associazioni giovanili, affinché i ragazzi siano i primi a conoscere i propri diritti e i doveri degli esercenti in tema di sicurezza nei luoghi di svago.