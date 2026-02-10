L’Olimpia fa un favore all’Openjobmetis. La Virtus si prende il big match
Milano passa a Treviso e permette a Varese di restare a +6 sulla zona retrocessione. Bologna batte e raggiunge la Germani, prossima ospite a Masnago
La 19a giornata di Serie A di basket si è conclusa lunedì sera con i due posticipi in programma nei quali sono scesi in campo le due formazioni italiane di Eurolega, Milano e Virtus Bologna.
L’Olimpia ha fatto un favore alla Openjobmetis (che resta a +6 sulla zona retrocessione), espugnando il campo di Treviso che rimane fanalino di coda della LBA. Successo sudato quello della EA7 Emporio Armani che si è imposta 71-76, riuscendo a mantenere un vantaggio minimo nelle battute finali del match.
Decisiva una tripla di LeDay arrivata subito dopo il canestro del -4 di Cappelletti. Per la squadra di Poeta 17 punti di Guduric, 10 a testa per Mannion, Brooks, LeDay e Shields. Tra i veneti spiccano i 19 di Abdur-Rakhman, i 17 di Cappelletti e la doppia doppia di Pinkins (14 punti, 10 rimbalzi).
DAL PARQUET – Ascolta il podcast di VareseNews pubblicato dopo ogni partita della Openjobmetis
Nello scontro al vertice del PalaLeonessa altro successo esterno: la Olidata Bologna passa 79-87 contro la Germani Brescia, prossima avversaria di Varese (sabato 14, ore 18,15) a Masnago. Il successo permette alla Virtus di raggiungere in testa i lombardi, al primo KO interno della stagione.
Morgan con 16 punti e 4 su 5 nel tiro pesante è il giocatore chiave per la squadra di Ivanovic; 14 punti a testa per Della Valle e Burnell per quella di Cotelli.
LA CLASSIFICA (dopo 19 giornate): V. Bologna, Brescia 30; Venezia*, Milano 26; Tortona 22; Trieste*, Trento 18; Udine, Cremona 16; Napoli* 14; Reggio Emilia*, VARESE, Sassari 12; Cantù 8; Treviso 6.
* una partita in meno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.