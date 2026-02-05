Luci a Masnago: la maturità che manca alla Openjobmetis e l’omaggio alla famiglia Galleani

Sarà una puntata molto variegata quella di “Luci a Masnago” in onda oggi – giovedì 5 febbraio – dalle ore 14 su Radio Materia (QUI per l’ascolto). Nel corso della trasmissione – che sarà poi disponibile in podcast dal tardo pomeriggio si parlerà anzitutto della brutta sconfitta della Openjobmetis con Reggio Emilia che ha nuovamente tarpato ogni proiezione dei biancorossi verso l’alta classifica. Da qui il titolo: “Maturità ti avessi preso prima”. Ma quello non sarà l’unico tema in scaletta.

I tre conduttori (Matteo Bettoni, Francesco Brezzi e Damiano Franzetti) seguranno in tempo reale gli aggiornamenti dagli USA dove il mercato NBA è in estremo fermento, guarderanno al prossimo impegno della squadra di Kastritis – domenica 8 a Trento – e poi apriranno il libro delle leggende della Pallacanestro Varese per due motivi.

Il primo è un compleanno speciale, inserito nella consueta rubrica delle ricorrenze; il secondo è la presenza in studio di Claudio Galleani che ha un passato rilevante da massofisioterapista del club e che ricorderà la figura di suo papà Sandro, scomparso nel marzo di un anno fa (QUI il documentario che lo ricorda). Galleani sarà quindi il protagonista dell’ultima parte di trasmissione, quella intitolata “Gente di Masnago”.

