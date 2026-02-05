Varese News

Luci a Masnago, le conseguenze di un viaggio fatto 30 anni fa e la storia del rap su Radio Materia

Tre appuntamenti in diretta su www.radiomateria.it dalle 14 con il punto sulla Pallacanestro Varese, con Le Vie dei Venti alle 16,30 e due mostri sacri del rap italiano come Kaso e dj Vigor alle 21

Fari puntati sulla Pallacanestro Varese alle 14, un lungo viaggio verso est alle 16,30 seguendo le Vie dei Venti, una serata speciale con Kaso e dj Vigor alle 21 a Fuori Frequenza. Il giovedì di Radio Materia è servito.

14,00 Luci a Masnago

Tornano ai microfoni Damiano Franzetti, Matteo Bettoni e Francesco Brezzi per fare il punto a Masnago dopo la disastrosa sconfitta con Reggio Emilia di domenica scorsa. L’entusiasmo dopo la vittoria di Milano è stato smorzato subito ma quella di oggi sarà l’occasione per capire dove può arrivare quest’anno l’Openjobmetis Varese di Kastritis.

16,30 Soci All Time

L’appuntamento con le associazioni di oggi ci porta ad un viaggio di 30 anni fa e quello che ha provocato in Gianluca Torrente, presidente di questa associazione culturale che propone tanti spunti di riflessione tra film, documentari, storie che intrecciano geopolitica e destini di attivisti per la democrazia e la libertà.

21,00 Fuori Frequenza

Dopo la fiammata di Snoop Dog tedoforo a Gallarate ieri, stasera sono pronti a fare fuoco e fiamme anche gli ospiti della trasmissione del giovedì sera. In studio con Hobbeat, Gian e Giuseppe ci saranno due colonne dell’hip hop varesino e non solo come Kaso e Dj Vigor. Per partecipare alla trasmissione mandate i vostri whatsapp al 3534848857.

