L’ufficio postale di Besnate torna operativo: nuovi spazi e servizi per i cittadini

L’ufficio postale di Besnate ha riaperto al pubblico dopo gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento previsti dal progetto Polis. La sede di via San Martino è di nuovo operativa e torna a disposizione dei cittadini con nuovi spazi, servizi ampliati e ambienti rinnovati.

I lavori rientrano nell’iniziativa nazionale di Poste Italiane pensata per rafforzare la presenza nei comuni con meno di 15mila abitanti e portare nei territori anche i principali servizi della Pubblica Amministrazione. Con Besnate salgono a 75 gli uffici postali rinnovati in provincia di Varese.

Gli interventi realizzati

All’interno dell’ufficio sono stati effettuati interventi sul sistema di illuminazione e un completo rinnovamento della sala al pubblico. Sono state introdotte nuove postazioni ribassate, per facilitare la relazione con la clientela, e sono state ammodernate le sale consulenza.

L’obiettivo è rendere gli spazi più funzionali e accoglienti, in linea con il nuovo modello di servizio promosso da Poste Italiane.

I nuovi servizi disponibili

Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, nella sede di Besnate sono ora disponibili anche diversi servizi della Pubblica Amministrazione.

In particolare, i cittadini possono accedere ai servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Sono inoltre attivi i servizi anagrafici: quindici certificati possono essere richiesti dai cittadini registrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

Un presidio sul territorio

L’ufficio postale di via San Martino osserva il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato fino alle 12.35.

Il progetto Polis, avviato dopo l’autorizzazione della Commissione Europea nell’ottobre 2022, prevede la ristrutturazione di 7mila uffici postali in tutta Italia entro la fine del 2026. Sono già oltre 5.700 le sedi interessate dai lavori.

Obiettivo di Poste Italiane rinforzare la propria presenza capillare sul territorio, puntando a contrastare lo spopolamento dei piccoli centri e a rafforzare i servizi di prossimità per cittadini e imprese.