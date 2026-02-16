Luino riflette sul ruolo delle donne nello sport: incontro con Noemi Cantele e Morena Tartagni

Le strade si fanno libere quando a percorrerle sono le donne, nello sport come nella vita. Sabato 21 febbraio, alle ore 20:30, Luino ospiterà un importante momento di riflessione presso Palazzo Verbania, in viale Dante Alighieri 5, dedicato al tema “Sport e Parità di genere”. L’evento si inserisce nella cornice delle celebrazioni legate al 27° Trofeo Binda e al 12° Trofeo da Moreno, storiche competizioni ciclistiche del territorio.

Un talk tra testimonianze e storie di rinascita

La serata, intitolata «Le strade libere le fanno le donne che le attraversano», si propone come un talk ricco di testimonianze dirette. Attraverso volti, storie e simboli di rinascita femminile nel mondo dello sport, l’incontro vuole accendere i riflettori sulle sfide e i traguardi del genere femminile nelle discipline agonistiche. Sarà un’occasione per ascoltare chi ha vissuto in prima persona il cambiamento e chi, ogni giorno, lavora per una maggiore equità sul campo e fuori.

Protagoniste del ciclismo a confronto

Cuore dell’evento sarà la tavola rotonda che vedrà la partecipazione di due nomi di assoluto rilievo per il ciclismo italiano: Noemi Cantele e Morena Tartagni. Insieme a loro interverranno giornalisti, educatori e rappresentanti istituzionali, per offrire una visione multidisciplinare sulla parità di genere. «Vogliamo dare voce a chi ha fatto della bicicletta uno strumento di libertà – spiegano gli organizzatori di Anemos Italia – analizzando come lo sport possa essere un volano formidabile per i diritti civili».

Moderazione e organizzazione

A guidare il dibattito sarà Andrea Della Bella, capo redattore di Malpensa 24, che modererà gli interventi dei vari ospiti. L’iniziativa è promossa da Anemos Italia ODV, con sede a Germignaga, in collaborazione con la Cycling Sport Promotion e gode del patrocinio dei Comuni di Luino e Cittiglio. Un appuntamento aperto alla cittadinanza per riflettere su quanto percorso è stato fatto e quanto ancora ne resti da fare per rendere le nostre strade davvero libere per tutti.