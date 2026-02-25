Luino si prepara a celebrare il 77° anniversario della scomparsa di Don Piero Folli

La città di Luino e le sezioni Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Luino si preparano a commemorare il 77° anniversario della scomparsa di Don Piero Folli, figura storica e di grande rilevanza per la comunità.

L’appuntamento è per domenica 8 marzo a Voldomino, con un programma che prevede un momento di raccoglimento e un successivo pranzo in ricordo. La giornata inizierà alle ore 11:15 presso la Chiesa Parrocchiale di Voldomino, dove si terranno la Santa Messa e la Commemorazione ufficiale.

A seguire, alle ore 13.00, è previsto il Pranzo a seguito della commemorazione presso il Circolo Risorgimento di Voldomino Inferiore, un’occasione per ricordare insieme Don Folli.

Si invitano gli interessati a prenotare la propria partecipazione al pranzo entro e non oltre il 5 marzo, contattando uno dei numeri a disposizione.