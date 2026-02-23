L’ultimo regalo di Giorgio Malnati alla città di Varese: la collezione di libri sulla “sua” Cina

Settantaquattro volumi. Tanti sono i libri che Giorgio Malnati, prima di morire, ha scelto di donare alla Biblioteca Civica di Varese: una raccolta dedicata interamente alla Cina, il paese che aveva amato e studiato per tutta la vita. Un gesto discreto, quasi silenzioso, come spesso sono i doni più sinceri.

La donazione è stata formalizzata nel gennaio 2026: la proposta del donatore è stata acquisita al protocollo del Comune e la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 12 del 30 gennaio 2026, ne ha accettato ufficialmente il lascito, giudicato come un prezioso arricchimento per le collezioni librarie della Biblioteca.

Un viaggio attraverso la Cina, libro per libro

Sfogliare l’elenco dei volumi donati è come ripercorrere la biografia intellettuale di un uomo curioso e appassionato. La raccolta spazia dai classici senza tempo alla narrativa contemporanea, dalla saggistica geopolitica ai reportage giornalistici, dai libri fotografici alle graphic novel.

Ci sono le radici: Il Milione di Marco Polo, il Libro del Tao di Lao-Tzu, i testi su Confucio. Poi la Cina moderna, vista attraverso gli occhi di grandi scrittori: Yu Hua, Han Han, Mo Yan. Accanto a loro, gli osservatori italiani che hanno saputo raccontare il gigante asiatico al grande pubblico: Tiziano Terzani con In Asia e La porta proibita, Federico Rampini con Il secolo cinese e Fermare Pechino, Renata Pisu, Dacia Maraini. E poi i temi del presente: la geopolitica, l’economia con Maonomics, la tecnologia con Tecnocina, fino al Diario di Wuhan di Fang Fang, cronaca in presa diretta della pandemia. Senza dimenticare i libri fotografici sullo Yunnan e sul Tibet, e la graphic novel Shenzhen di Guy Delisle.

Le firme d’autore: il valore nascosto della collezione

Tra i settantaquattro volumi, alcuni portano un segno in più: una firma, una dedica, il tratto di penna di chi li ha scritti. Tra i volumi autografati figura Grande seno, fianchi larghi firmato da Mo Yan, premio Nobel per la letteratura. E poi Cara Cina con la firma di Goffredo Parise, Maonomics di Loretta Napoleoni, oltre a volumi firmati da Filippo Santelli, Stefano Cammelli e Maria Antonia Sironi. Copie che non sono semplici libri, ma oggetti che hanno avuto una storia: Acquistati a una presentazione, ricevuti in dono oppure frutto di un incontro fortunato.

Con questa donazione, la Biblioteca Civica di Varese si arricchisce di un fondo che offre una visione multidisciplinare e approfondita sulla civiltà cinese: dalle radici storiche e filosofiche alle dinamiche economiche e geopolitiche del XXI secolo, passando per la letteratura, il giornalismo, la fotografia.