L’umanità oltre l’emergenza: il ringraziamento di una famiglia in lutto ai soccorritori di Varese

In un mondo dove la cronaca corre veloce tra numeri e statistiche, spesso dimentichiamo che dietro ogni intervento d’urgenza ci sono persone che incontrano altre persone nel momento più vulnerabile della loro vita.

La professionalità di un medico o di un infermiere non si misura solo dalla rapidità delle manovre di rianimazione, ma anche dalla capacità di restare umani quando la medicina raggiunge il suo limite.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera che ci è giunta in redazione da parte di una lettrice. È il racconto di un dolore improvviso, avvenuto a Varese sabato 31 gennaio, ma è anche una testimonianza di gratitudine verso chi, pur lavorando nel silenzio e nell’ombra dell’emergenza, ha saputo trasformare un momento di buio totale in un gesto di profonda vicinanza.

Quando la tecnica non può più salvare una vita, è l’empatia a prendersi cura di chi resta. Ed è proprio questo “trattamento umano”, come lo definisce la nostra lettrice, a fare la differenza tra un trauma asettico e un addio dignitoso.

La lettera:

“Buongiorno,

sabato mio fratello, che aveva 45 anni è morto improvvisamente di infarto. Sono intervenuti i sanitari AREU che si sono presi cura di lui.Una volta giunti in ospedale a Varese, ci sono stati vicini, così come il dottore e l’infermiera presenti. Ci hanno dato la terribile notizia del decesso con molto tatto e si sono messi a nostra disposizione con molta umanità. Anche il personale dell’obitorio si è dimostrato attento, disponibile e rispettoso della nostra sofferenza infinita.

Siamo tuttora devastati dal dolore, ma aver ricevuto un trattamento così attento e umano ha accarezzato i nostri cuori, soprattutto in un momento così drammatico.

Grazie.”

Patrizia Casoli e famiglia

Ci stringiamo al dolore della famiglia Casoli per la perdita del caro congiunto e ci uniamo al loro ringraziamento verso il personale dell’AREU, dell’Ospedale di Varese e del personale addetto, che ogni giorno dimostrano come l’eccellenza sanitaria passi inevitabilmente dal cuore.