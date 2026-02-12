Lunedì 16 febbraio a Biandronno il consiglio comunale straordinario sulla sicurezza

Si svolgerà lunedì 16 febbraio alle 21 il consiglio comunale straordinario di Biandronno. La seduta, in prima convocazione e in forma pubblica, è stata ufficialmente convocata con avviso dell’11 febbraio e prevede sette punti all’ordine del giorno.

Al centro del dibattito ci sarà il tema della sicurezza in paese, con diverse mozioni presentate dai consiglieri di minoranza che riguardano il rafforzamento dei pattugliamenti, l’attivazione di comitati di prossimità – ovvero il cosiddetto controllo di vicinato – e l’installazione di un sistema di videosorveglianza. Tra i punti in discussione anche il rifacimento della segnaletica, un’interrogazione e le comunicazioni del sindaco.

Sicurezza e controllo del territorio

In particolare, si parlerà del rafforzamento dei pattugliamenti e dell’istituzione di forme di controllo di vicinato, oltre alla proposta di installare un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. Un tema che negli ultimi mesi ha acceso il confronto politico in paese e che ora approda ufficialmente in aula consiliare.

Lo scontro sui tempi di convocazione

Sulla convocazione del consiglio è intervenuta la consigliera di Biandronno Più Cinzia Parola: «Finalmente abbiamo una data. Il sindaco voleva far slittare a fine mese questa seduta ma il cavillo che ha opposto si è rilevato inadeguato».

Secondo la consigliera, la richiesta sarebbe stata inoltrata dai consiglieri di minoranza più uno e il sindaco avrebbe dovuto indire il consiglio entro 20 giorni. «Il termine scadeva il 6 febbraio scorso – spiega Cinzia Parola, consigliera di Biandronno Più – ma non è stato fatto. Il sindaco Porotti ha spiegato che si trattava di mozioni che potevano essere rinviate. Il Prefetto, a cui ci siamo rivolti, non è stato probabilmente dello stesso parere e così siamo arrivati alla data del prossimo 16 febbraio».

I punti all’ordine del giorno

La seduta si aprirà con l’approvazione dei verbali della riunione precedente. Seguiranno le quattro mozioni presentate ai sensi del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, un’interrogazione della consigliera Cinzia Parola e, in chiusura, le comunicazioni del sindaco Massimo Porotti.

L’appuntamento è quindi per lunedì sera in municipio, per una seduta che si preannuncia centrale nel confronto politico cittadino.