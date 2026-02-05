L’Università dell’Insubria proroga i termini per l’ammissione ai percorsi di formazione e abilitazione all’insegnamento

L’Università degli Studi dell’Insubria ha riaperto le candidature per la copertura dei posti residui ai percorsi di formazione e abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

Le nuove domande di ammissione potranno essere presentate dal 4 all’11 febbraio, secondo modalità e termini indicati nel bando. La riapertura riguarda le seguenti classi di concorso: A012, A021, AB22, AA22, AC22, A050, A001, A054, AD22, A045, A046, A041, A026, A027, A020.

I percorsi formativi, attivati per l’anno accademico 2025-2026, sono pensati per offrire una preparazione completa e professionalizzante agli aspiranti docenti e si articolano in tre differenti tipologie:

Percorso abilitante da 60 CFU

Rivolto ai laureati che intendono conseguire l’abilitazione completa all’insegnamento nella classe di concorso prescelta. Il percorso comprende moduli su metodologie didattiche, psicologia dell’educazione, legislazione scolastica e competenze pedagogiche di base e avanzate.

Rivolto ai laureati che intendono conseguire l’abilitazione completa all’insegnamento nella classe di concorso prescelta. Il percorso comprende moduli su metodologie didattiche, psicologia dell’educazione, legislazione scolastica e competenze pedagogiche di base e avanzate. Percorso abilitante da 36 CFU

Destinato a chi possiede già requisiti specifici o ha maturato crediti formativi e necessita di completare l’iter per ottenere l’abilitazione.

Destinato a chi possiede già requisiti specifici o ha maturato crediti formativi e necessita di completare l’iter per ottenere l’abilitazione. Percorso abilitante da 30 CFU

Riservato a docenti con esperienza professionale significativa (almeno tre anni di servizio) che desiderano integrare la propria formazione.

Tutti i percorsi prevedono attività didattiche in presenza e a distanza, tirocini diretti nelle scuole convenzionate e un esame finale abilitante articolato in prove scritte e orali.

Le iscrizioni sono aperte ai candidati in possesso di titoli di studio idonei per l’accesso alle classi di concorso previste. Gli interessati possono verificare la coerenza del proprio titolo di studio consultando il sito del Ministero dell’Istruzione al link https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso.