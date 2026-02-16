L’Università Insubria e Camera di Commercio valutano il trasloco di Giurisprudenza nel “salotto” cittadino di Varese

L’università mette un piede nel salotto della città? Il piano ha già mosso diversi passi e sono in corso le verifiche di dettaglio soprattutto rispetto alle soluzioni tecniche. Di ufficiale ci sono una delibera del Senato accademico che autorizza la rettrice a percorrere la possibilità di portare la facoltà di giurisprudenza negli spazi offerta dalla Camera di Commercio al primo ammezzato della sede camerale di piazza Montegrappa. Ma di ufficiale ci sono anche le parola della Rettrice Maria Pierro durante l’inaugurazione dell’anno accademico a Como: «Un ringraziamento particolare va alla Camera di Commercio di Varese. Accogliendo il nostro desiderio di far rivivere l’Insubria nel cuore delle nostre città, l’Ente ha messo a disposizione dell’Ateneo diversi locali del suo prestigioso palazzo sito nel centro di Varese. Tali spazi saranno destinati ai corsi dell’area giuridico-umanistica: un passo fondamentale nella giusta direzione. Grazie davvero».

Uno snodo cruciale rispetto a questa ipotesi sarà la data del 19 febbraio quando la Camera di Commercio, dove sono ora in corso le valutazioni nel dettaglio degli aspetti tecnici di questa iniziativa, ha fissato una Giunta nella quale verranno esaminati i vari aspetti e si attende una decisione formale.

La facoltà e i numeri: 400 studenti coinvolti

L’obiettivo è quello di spostare il corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza che fa parte del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, negli spazi dell’ente camerale di piazza monte grappa. Un’opzione che richiederebbe una serie di lavori di ristrutturazione di molti mesi, ma che intanto potrebbe essere addirittura anticipata sfruttando momentaneamente altri spazi come quelli della sala Campiotti.

A livello numerico stiamo parlando di un corso, a doppio titolo con l’Università di Nantes, che negli ultimi due anni accademici ha contato circa 400 iscritti. Un buon numero di studenti che dunque vedrebbero spostato il baricentro della loro sede universitaria dagli spazi di via Monte Generoso al centro di Varese.

Gli studenti in centro convincono

L’operazione sembra mettere d’accordo tutti. L’Università dell’Insubria con la sua rettrice punta da tempo ad avere degli spazi nel centro cittadino per vivacizzare la vita con la presenza tangibile degli studenti. Va ricordato che l’Ateneo ha già investito nello studentato acquisendo l’hotel City proprio di fronte alla stazione e a breve diventerà operativo anche il progetto di Biumo. In queste strutture potranno trovare posto molti studenti provenienti da fuori città.

La Camera di Commercio ha nei suoi piani da tempo la consapevolezza che riattivare più spazi possibili in città possa far bene all’economia e al tessuto urbano in generale. Il presidente Mauro Vitiello è intervenuto spesso in questo senso e l’Ente ha visto di buon occhio il lavoro di ricerca della Liuc presentato recentemente ad Aosta dalla professoressa Mauri in cui si analizza l’impatto turistico generato dalla presenza universitaria nelle città sotto i 100mila abitanti.

A questo proposito anche il Comune vede nella decisione una conferma alla scelta di dedicare spazi per studenti in centro, in particolare nella nuova struttura in ristrutturazione della ex caserma Garibaldi. Questa conterrà tra gli oltre sette mila metri quadrati dedicati alla cultura, diversi spazi e molte aule studio a disposizione degli studenti.

Gli sviluppi

Occorre attendere qualche giorno per conoscere maggiori dettagli, ma soprattutto la fattibilità tecnica dell’operazione.