Lutto nel basket varesino, addio a Paola Pozzi in Tallone
Si è spenta a 77 la moglie dell'ex arbitro, presidente del Comitato di Varese della FIP
Lutto nel mondo dei canestri del Varesotto: è scomparsa all’età di 77 la signora Paola Pozzi, moglie di Pietro Tallone, ex arbitro di alto livello e attuale presidente del comitato provinciale della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro.
Malata da diversi mesi, la signora Paola lascia Pietro e la figlia Francesca, altro volto noto sui campi da basket per la sua attività di commissaria di campo.
L’ultimo saluto a Paola Pozzi Tallone sarà martedì 10 febbraio nella chiesa parrocchiale di Albizzate: alle 14,30 la recita del rosario, alle 15 il funerale.
Alla famiglia Tallone le più sentite condoglianze della redazione di VareseNews.
