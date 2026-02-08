Varese News

Varese Laghi

Lutto nel basket varesino, addio a Paola Pozzi in Tallone

Si è spenta a 77 la moglie dell'ex arbitro, presidente del Comitato di Varese della FIP

necrologie paola pozzi in tallone

Lutto nel mondo dei canestri del Varesotto: è scomparsa all’età di 77 la signora Paola Pozzi, moglie di Pietro Tallone, ex arbitro di alto livello e attuale presidente del comitato provinciale della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro.

Malata da diversi mesi, la signora Paola lascia Pietro e la figlia Francesca, altro volto noto sui campi da basket per la sua attività di commissaria di campo.

L’ultimo saluto a Paola Pozzi Tallone sarà martedì 10 febbraio nella chiesa parrocchiale di Albizzate: alle 14,30 la recita del rosario, alle 15 il funerale.
Alla famiglia Tallone le più sentite condoglianze della redazione di VareseNews.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 08 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.