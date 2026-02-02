Varese News

Lutto nel mondo dell’hockey, addio alla madre di Matteo Malfatti

È scomparsa la signora Josephina, mamma del direttore sportivo (ed ex giocatore) dei Mastini

Lutto nel mondo dell’hockey su ghiaccio varesino: è morta la signora Josephina Jassen, la mamma di Matteo Malfatti, attuale direttore sportivo dei Mastini con una lunga militanza in giallonero prima in pista e poi nei ruoli di allenatore e dirigente.

La signora Josephina lascia il marito Paolo e i figli Nicoletta e – appunto – Matteo. Chi volesse dare un ultimo saluto lo potrà fare a partire da domani (martedì 3 febbraio) alla casa funeraria “S. Ambrogio” in via Mulini Grassi a Varese. A Matteo e a tutti i suoi familiari le più sincere condoglianze da parte della redazione di VareseNews.

Josephina Jassen in Malfatti

Pubblicato il 02 Febbraio 2026
