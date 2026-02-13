Madame al Rugby Sound Festival, il suo tour parte il 3 luglio da Legnano

Madame annuncia il Madame Tour Estate 2026 e sarà tra le protagoniste dei principali festival italiani. La prima data del tour estivo è in programma venerdì 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano, nella cornice dell’Isola del Castello. I biglietti per il Madame Tour Estate 2026 saranno disponibili a partire dalle 18 di oggi, venerdì 13 febbraio.

Il debutto del tour al Rugby Sound Festival

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, toccherà alcuni dei più importanti festival italiani. L’apertura è fissata proprio a Legnano, dove Madame salirà sul palco del Rugby Sound Festival venerdì 3 luglio. L’evento è organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano. La location è l’Isola del Castello, isola naturale lambita dal fiume Olona su cui sorge il castello di San Giorgio.

La line up del Rugby Sound Festival

Oltre alla data di Madame, il festival propone altri appuntamenti già annunciati. Giovedì 2 luglio è atteso Tony Pitony, indicato come fenomeno del momento e già sold out in meno di un mese. Sabato 4 luglio spazio a Voglio tornare negli anni ’90, mentre sabato 18 luglio è in programma la Zarro Night con special guest Il Pagante.

Info e biglietti

Il Rugby Sound Festival è un appuntamento che si rinnova dal 1999. Nel corso degli anni è diventato uno degli eventi estivi di riferimento, con una programmazione che abbraccia generi diversi e ospita artisti del panorama musicale nazionale. I biglietti per la data di Madame al Rugby Sound Festival saranno disponibili dalle 18.00 di oggi su TicketOne e nei punti vendita abituali. Non sono ancora disponibili dettagli ufficiali sugli orari di apertura dell’area concerti.