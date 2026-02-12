Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel

Lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 20:30, la Sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio ospiterà l’incontro “Magistratura e Costituzione: le ragioni del sì e del no”. L’evento, organizzato dall’Unione Provinciale Enti Locali (Upel) con il patrocinio della Città di Busto Arsizio, si inserisce nel vivo del dibattito sul Referendum Giustizia 2026.

La consultazione referendaria, fissata per il 22 e 23 marzo, chiamerà i cittadini a esprimersi su una riforma costituzionale destinata a incidere profondamente sull’organizzazione della magistratura. L’incontro di Busto Arsizio si propone dunque come un’occasione necessaria di approfondimento e informazione, per analizzare i contenuti della riforma e le sue possibili ricadute sull’equilibrio dei poteri dello Stato.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, e della presidente di Upel, Eleonora Paolelli. Il dibattito entrerà poi nel vivo sotto la conduzione del giornalista Matteo Inzaghi, che modererà il confronto tra esponenti del panorama giuridico locale e nazionale.

Al tavolo dei relatori si alterneranno visioni e argomentazioni diverse, grazie alla partecipazione del dottor Massimo De Filippo, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, e degli avvocati Raffaele della Valle (Foro di Monza), Fabio Ambrosetti (Foro di Varese) e Samuele Genoni, quest’ultimo in veste di co-responsabile dell’Osservatorio ordinamento giudiziario dell’Unione Camere Penali Italiane.

Un confronto a più voci per aiutare la cittadinanza ad arrivare consapevole al voto.