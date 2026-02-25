Marcia protagonista a Saronno con la 55ª edizione del Trofeo “Ugo Frigerio”
Domenica 1° marzo la prima prova del trofeo organizzato dall’Atletica OSA con ritrovo a Villa Gianetti e gare lungo un circuito di mille metri in via Roma. La manifestazione è dedicata al campione olimpico Ugo Frigerio
Domenica 1° marzo Saronno ospiterà la prima prova del 55° Trofeo “Ugo Frigerio”, storica manifestazione dedicata alla marcia e organizzata dall’Atletica OSA con il patrocinio del Comune. L’appuntamento, che richiamerà atleti da tutto il nord Italia, si svolgerà lungo via Roma, trasformata per l’occasione in un circuito dedicato alla specialità.
Il trofeo è intitolato a Ugo Frigerio, marciatore lombardo che nel 1920 conquistò la prima medaglia d’oro olimpica per l’atletica italiana. Un nome che rappresenta un punto di riferimento per la disciplina e che ancora oggi ispira le nuove generazioni.
Ritrovo a Villa Gianetti
Il ritrovo è fissato alle 9 ai giardini di Villa Gianetti, mentre le gare prenderanno il via alle 10. Il percorso sarà di mille metri, da percorrere in andata e ritorno lungo via Roma, con distanze differenziate in base alle categorie.
Gli esordienti, fino ai 10 anni, affronteranno un giro per un totale di un chilometro. Le categorie ragazze e ragazzi percorreranno due giri, mentre le cadette saranno impegnate su quattro giri. Cadetti, allievi e allieve affronteranno cinque giri. A chiudere il programma sarà la gara della categoria assoluti maschile e femminile sulla distanza dei 5 chilometri.
Al termine delle competizioni si terranno le premiazioni.
Promuovere la marcia tra i giovani
Il Trofeo “Ugo Frigerio” si pone l’obiettivo di promuovere la marcia tra i giovani, offrendo un contesto competitivo ma anche formativo, attraverso una disciplina tecnica e impegnativa che richiede concentrazione, resistenza e preparazione specifica.
Tra gli atleti in gara ci saranno anche portacolori dell’OSA, come l’allieva Martina Zighetti, lo scorso ottobre ottava al Criterium Nazionale Cadette di Viareggio, pronta a misurarsi nuovamente su un palcoscenico importante.
(immagine di repertorio)
