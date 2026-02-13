Mario Alzati ospite di “Parole per Terra” a Golasecca con il Coro Alpino La Brughiera

Tornano a Golasecca gli appuntamenti culturali di “Parole per Terra”, la rassegna dedicata agli incontri con l’autore promossa dall’omonima associazione culturale. Il prossimo evento è in programma domenica 22 febbraio alle ore 17.00 al teatro dell’oratorio San Luigi, in via Monte Tabor.

Protagonista dell’incontro sarà Mario Alzati, che proporrà al pubblico un percorso tra prosa e poesia, in una serata pensata come dialogo tra parola scritta e parola cantata. Accanto all’autore, infatti, sarà presente il Coro Alpino “La Brughiera”, che accompagnerà l’appuntamento con canti della tradizione alpina, creando un intreccio suggestivo tra letteratura e musica.

A moderare l’incontro sarà la professoressa Sissi Alparone, che guiderà il dialogo con l’autore e accompagnerà il pubblico alla scoperta dei temi e delle atmosfere delle sue opere.

L’appuntamento è aperto al pubblico. Per informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione: www.paroleperterra.org.