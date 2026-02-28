Marzo a Luino, un mese di cultura tra Palazzo Verbania, Teatro Sociale e Biblioteca Civica

Sarà un mese intenso e ricco di proposte quello che attende Luino. Con il calendario “Marzo a Luino”, patrocinato dal Comune, la città affacciata sul Lago Maggiore si prepara ad accogliere incontri culturali, mostre, spettacoli teatrali, festival e iniziative per tutte le età, valorizzando alcune delle sue location più rappresentative: Palazzo Verbania, il Teatro Sociale e la Biblioteca Civica.

Ad aprire il programma, domenica 1 marzo al Teatro Sociale, l’incontro “Il desiderio come legge di vita: la sfida dell’educazione a scuola e in famiglia”. Il teatro sarà protagonista anche a fine mese, sabato 28 marzo, con lo spettacolo “Secondo Lei” nell’ambito della stagione teatrale.

Cuore pulsante della programmazione sarà Palazzo Verbania, affacciato sul lago, che ospiterà dall’8 al 22 marzo la mostra “Sguardi sul mondo offeso. Donne che hanno trasformato il dolore in resistenza, memoria e arte”, dedicata a Nicoletta Immorlica. Sempre a Palazzo Verbania si terranno, tra gli altri appuntamenti, l’incontro “Non chiamateli incidenti. Le parole sbagliate degli scontri stradali” (15 marzo), il concerto del Festival della Poesia 2026 “Amore e poesia aspettando l’equinozio di primavera” (20 marzo), il convegno sugli “Incentivi per la transizione energetica” (26 marzo) e, dal 28 marzo al 12 aprile, la mostra fotografica “L’incontro” di Samuele Dall’Asta. Il 28 marzo spazio anche al “Salotto con Mauro Della Porta Raffo”.

La Biblioteca Civica sarà invece il punto di riferimento per letture e laboratori: il 7 marzo con “Cosa esce da un libro?”, il 14 marzo con “In viaggio con le storie” sulle tracce di Gianni Rodari, il 21 marzo per la Giornata Mondiale della Poesia con il reading “In viaggio” e il 28 marzo con “Nati per leggere”, dedicato ai più piccoli. In programma anche un incontro con il magistrato Annamaria Frustaci il 19 marzo.

Non mancheranno appuntamenti all’aperto e sportivi: l’Olympic Fringe Festival (7-8 marzo), il mercato contadino in piazza Libertà (8 marzo), la quinta edizione di “Pedaliamo insieme” (14 marzo) e la partenza del 27° Trofeo Binda e del 13° Piccolo Trofeo Binda Valli del Verbano (15 marzo).