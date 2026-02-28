Marzo ad Angera: cultura, fotografia e appuntamenti sul lago

Angera si prepara a vivere un marzo ricco di appuntamenti culturali, formativi e ricreativi. Il calendario delle iniziative, promosso dal Comune di Angera in collaborazione con l’Infopoint turistico e le realtà del territorio, propone eventi distribuiti lungo tutto il mese, tra biblioteca, sala consiliare, centro civico e lungolago.

Un ricco programma di appuntamenti

Si parte il 1° marzo con il lancio del concorso fotografico “Il mio giardino biodiverso”, promosso da Legambiente e aperto ai cittadini maggiorenni di diverse regioni, Lombardia compresa, con scadenza il 30 aprile.

Grande spazio alla fotografia anche con l’avvio, il 12 marzo in piazza Parrocchiale 23, del corso base di fotografia organizzato da Passione Angera: nove lezioni tra teoria e pratica che si concluderanno il 30 aprile.

La Biblioteca civica di via Dei Mille ospiterà due incontri dedicati al mondo femminile: il 3 marzo alle 17.30 con “Angera, le donne e la società civile”, a cura dello storico Remo Cardana in collaborazione con l’Università senza Età; il 10 marzo, sempre alle 17.30, con “L’universo psicologico femminile”, incontro curato da Linda Peruzzotti.

Il 6 marzo doppio appuntamento: alle 15.00 al Centro A. Grossi la Festa della donna, inserita nel calendario della Cooperativa San Martino; alle 20.45 in Sala Consiliare lo storico dell’arte Stefano Zucchi presenterà “Varallo e i suoi fratelli: il fascino dei Sacri Monti”, dedicato ai complessi devozionali di Lombardia e Piemonte.

La Sala Consiliare tornerà protagonista il 13 marzo alle 21.00 con il concerto multimediale “La Biondina in Gondoletta”, a cura di Maurizio Padovan – Accademia Viscontea: un viaggio tra musica, mode e passioni delle donne veneziane tra XVI e XVIII secolo.

Il 15 marzo, dalle 8.00 alle 19.00, il lungolago P. Garibaldi ospiterà gli Ambulanti del Lago Maggiore, con stand di abbigliamento, borse e calzature per l’intera giornata.

Infine, dal 12 marzo riapre tutti i giorni (ore 10.00-17.30) la Rocca di Angera in via Rocca Castello, con il Castello, il Museo della Bambola e del Giocattolo e i Giardini Medievali: un invito a riscoprire uno dei luoghi simbolo del territorio.