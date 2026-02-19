Mastini a Pergine per esorcizzare il mal di trasferta e provare a scalare la griglia playoff

Il Master Round volge al termine, definendo nei prossimi 120′ le ultime assegnazioni per la griglia playoff. Ora non ci sono più margini d’errore, e di questo ne hanno contezza sia i Mastini che le Linci di Pergine, che i gialloneri incontreranno in Trentino (giovedì 19, ore 20,30). Squadra – quella delle Linci – capace di affondare Aosta fuori casa, tornando in corsa per la parte alta della classifica.

Va detto, e non è solo un impressione, che i Mastini sembrano aver ricevuto buone vibrazioni dalla cura Matikainen, sia sotto l’aspetto del gioco sia rispetto alla coesione tra reparti. Modificare l’assetto di una squadra in due settimane è impossibile, ma qualcosa è cambiato. Una cruciale prova del nove potrebbe proprio essere l’atteggiamento della squadra in trasferta, vista la particolare difficoltà dei gialloneri a far punti fuori dalle mura amiche nelle settimane recenti.

Sotto questo aspetto il test di Pergine è certamente uno dei più difficili da affrontare, viste le capacità del team trentino sia a giocare come squadra (con un ottimo dialogo tra le parti), sia per le qualità dei singoli, con Korkiakoski e Sullmann Pilser veri e propri mattatori capaci di mettere assieme tra gol e assist quasi una trentina di punti in questo Master Round. Ottimali anche le prestazioni dell’estremo difensore Moritz Steiner capace di parare a 92.5 numero statistico che significa che superare l’estremo delle Linci non sarà facile. Condizione questa che pone Pergine come una delle squadre che esprime, di fatto, forse il miglior hockey della lega in questo momento.

Certo è che le belle cose viste ad Aosta sino a metà partita, e la solidità mostrata contro Caldaro lasciano bene sperare i gialloneri. Servirà molta concentrazione, e tanto lavoro di contenimento della manovra avversaria, per poi provare a rintuzzare gli attacchi trentini e sfruttare il bell’hockey visto nello scorso turno, pulito ed essenziale. Questo quadro potrebbe concedere speranze nella difficile trasferta in Valsugana, visto che in questo periodo far punti nella tana delle Linci è difficile per chiunque. Altro fattore fondamentale sarà quello di evitare di giocare con l’uomo in meno, situazione che toglierebbe forze ad una difesa con qualche carenza d’organico.

La valutazione del Pergine con cui Varese ha vinto nel turno casalingo non fa media: ben otto le assenze tra le fila avversarie in quel turno, con i Mastini guidati alla vittoria da un super-Bastille. A proposito di assenze, oltre alle solite, rimarrà sicuramente a riposo Perino con Bertin in forse, ma più verso il no.

Tornando al bomber giallonero, la squadra che Matikainen sta plasmando sembra puntare meno sulle individualità, estendendo in maniera più ampia il concetto di squadra, con un gioco che sfrutta in maniera quasi omogenea tutte le linee a disposizione. Condizione che, a fronte di qualche rischio, concede alla squadra più ossigeno e quindi lucidità proprio per mettere in atto lo stile di gioco prescelto e che sta facendo vedere belle cose. Naturalmente non mancheranno le sgroppate sulla fascia del franco-canadese che ci piacciono tanto, ma l’idea di gioco sembra cambiata sotto questo aspetto e meno dipendente dallo stato di forma del singolo.

IHL MASTER ROUND (9a giornata – 19 febbraio)

PROGRAMMA: Aosta – Appiano (ore 20); Pergine – Varese; Alleghe – Caldaro (ore 20,30).

CLASSIFICA: Caldaro 38; Aosta 28; Pergine 23; Appiano, VARESE 22; Alleghe 19.