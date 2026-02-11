Mastini belli per due tempi, poi le penalità spianano la strada ad Aosta

Due periodi per mettere la testa fuori dalla crisi, un periodo per ripiombarci dentro. Ai Mastini non bastano 40′ di ottimo livello ad Aosta per tornare al successo: i gialloneri crollano nel terzo conclusivo quando le penalità (ben 15′ negli ultimi 20′) costringono la squadra di Matikainen in perpetua inferiorità numerica. La situazione ideale per scatenare l’attacco dei Gladiators – Nardella su tutti – e chiudere 7-4 il match valido per un Master Round che continua a regalare amarezze.

A proposito di penalità, quella cruciale è sul conto di Buono, ex di turno che continua a non pungere in attacco: i 5′ presi dal “violinista” con i Mastini avanti 1-3 sono decisivi perché nel successivo power play i padroni di casa hanno ricucito il punteggio. E da lì in avanti hanno trovato la strada in discesa.

LA PARTITA

I – Aosta colpisce a freddo; passano soli 44″ per il vantaggio dei padroni di casa, con la difesa giallonera fuori posizione e Mc Nally bravo ad introdursi nel terzo. L’assist è di Nardella che mette il compagno in uno contro zero: Pisarenko ritarda la discesa sul ghiaccio con il gambale, 0-1.

Ancora Aosta che spinge molto mettendo ottimi dischi per i propri avanti, Nardella ci prova ma il tiro va fuori misura, Ghiglione perde il disco favorendo Badoglio in ottima posizione davanti a Pisarenko, che stavolta è davvero bravo.

Fronti che si invertono, con Terzago che gira un disco perfetto per Marcello Borghi, che da due passi devia ma non trova lo specchio della porta di un soffio, con Perla fuori causa. Sul proseguo dell’azione Aosta raccoglie il rimbalzo dietro la gabbia, lanciando Nimenko che serve Nardella, bravo a sparare un bel fendente: traversa scheggiata a Pisarenko battuto. Partita che non cala di tono, con i Mastini bravi a mettere sul ghiaccio ottime geometrie, Bastille prima e Terzago poi scaldano la pinza di Perla, che cade su azione personale di Tilaro: l’attaccante ci prova dalla media distanza con un disco parato ma non trattenuto che lo stesso l’ex-Mastino spinge in rete. 1-1.

Il Varese allora continua a spingere, con Aosta costretta a chiudersi attorno a Perla e a commettere fallo per impedire una bella azione di Terzago. È Minniti ad uscire dal ghiaccio per sgambetto. Power play giocato bene da Varese, che chiude nel proprio terzo gli avversari: due ottime occasioni poi Buono vede Bastille libero, lo serve con il franco-canadese che da pochi passi insacca. 1-2

II – Al rientro sul ghiaccio con l’uomo in meno per i Mastini (ingenuità di Schina) si arroccano in difesa, gestendo molto bene la condizione di svantaggio, impendendo ai padroni di casa di rendersi pericolosi. Si torna in parità numerica, ed un minuto dopo Sukhytskyi va in panca puniti per sgambetto. Varese prova a rifare le belle cose viste nella precedente superiorità, ma stavolta il power play sfuma senza successo. A 24:08 l’arbitro confonde il pattinaggio artistico con l’hockey su ghiaccio, e manda in panca puniti Schina per eccessiva durezza. Aosta stavolta con l’uomo in più si rende molto pericoloso, Nardella si trova tutto solo davanti a Pisarenko che però si supera e dice di no.

Varese torna padrone del ghiaccio, con Aosta quasi sparita in questa seconda frazione. Mc Nally prova l’azione solitaria, ma Crivellari lo ferma in maniera magistrale, soffiandogli il disco e facendo ripartire i suoi. Varese davvero bello e sempre avanti con Xamin, incontenibile: gran tiro dalla distanza, che Perla vede solo quando deve raccoglierlo dal fondo della rete. 1-3.

Aosta prova a reagire, ma sono ancora i Mastini che fanno il gioco, anche con la quarta linea, con Peterson che si invola verso la gabbia avversaria, mancando di poco la conclusione vincente.

Ancora Xamin sul finale di frazione: forza il tiro, raccoglie il rebound ma Sukhytskyi lo afferra per il collo, il giallonero risponde con un destro con il capo arbitro che fa accomodare tutti e due in panca puniti per calmare i bollori.

Mastini davvero scatenati, con Terzago che in perfetto spirito olimpico si lancia in slalom tra due avversari, servendo un ottimo disco per Marcello Borghi che però non trova la chiusura vincente. Sul finale di frazione Nimenko colpisce col bastone Maekinen meritandosi i due minuti, che però Varese gioca male.

III – Terza frazione che riprende con Aosta in avanti prima con Nardella e subito dopo con Nimenko, ma Pisarenko è bravo in entrambe le occasioni. Mastini che ci riprovano sfruttando l’azione di rimessa di Marcello Borghi che però trova sulla sua traiettoria il gambale di Perla. Due minuti dopo è Buono ad avere un ottimo disco, ma l’estremo aostano è ancora ben posizionato. Mastini che hanno consumato molto e devono stringere i denti.

Sulla successiva rasoiata di Nimenko dalla distanza Xamin, eroe della serata, spazza sulla rossa di porta. Aosta che spinge, con Michael Mazzacane costretto al fallo. Ingaggio che favorisce Varese, con Terzago che si invola tutto solo ma centra l’incrocio dei pali.

Nell’azione successiva Buono carica in maniera violenta Nardella che rimane sul ghiaccio: 5′ di penalità per il giallonero meritati almeno quanto inutili, che cambiano le sorti dell’incontro. Nardella resuscita provando prima di prima intenzione su Pisarenko, bravo a dire di no, ma nell’azione successiva l’asso canadese trova l’angolo giusto accorciando le distanze. 2-3

Aosta che rimane con l’uomo in più per altri 3′ abbondanti e con i Mastini in chiaro affanno. Ancora Nardella pareggia le sorti, su ottimo tiro imprendibile per l’estremo giallonero. 3-3

A questo punto i Mastini crollano: padroni di casa che continuano a spingere, galvanizzati dall’uno-due, e Varese che supera a fatica l’inferiorità. Mastini che perdono di lucidità, con Marco Matonti che rimedia altri 2′ di penalità. Ed è di nuovo Nardella a 52:50 supera per l’ennesima volta Pisarenko. 4-3

I Mastini allora perdono la testa, gli avversari passano da tutte le parti e Marco Matonti è costretto a fermare con le cattive un avversario, innescando l’ennesimo power-play per Aosta. Bastano pochi secondi per i Gladiators, che passano ancora, stavolta con Sukhytskyi. 5-3

A 4.30 dalla fine Varese richiama Pisarenko in panchina, manovra giallonera che non porta nulla, ne approfitta Aosta che segna a porta vuota. 6-3 Sul finale Michael Mazzacane accorcia le distanze, con un bel gol da vicino, 6-4.

Matikainen spera ancora di bilanciare le sorti, e decide di giocare gli ultimi secondi senza portiere, ma ne approfitta ancora Aosta che passa con Nimenko per chiudere la serata. 7-4

AOSTA GLADIATORS – HCMV MASTINI – VARESE 7-4

(1-2; 0-1; 6-1)

RETI: 0’44” (HA) Mc Nally (Nardella, Fraschetta), 6’30” (HCMV) Tilaro (Buono), 11’33” (HCMV) Bastille (Buono, Makinen) PP1, 27’09” (HCMV) Xamin (M. Mazzacane, Makinen), 47’37” (HA) Nardella

(Sukhytsky) PP1, 38’22” (HA) Nardella (Lyserko, Nymenko) PP1, 52’50” (HA) Nardella (Mc Nally,

Nymenko) PP1, 55’17” (HA) Sukhytsky (Mc Nally, Lysenko) PP1, 56’32” (HA) Lenta (Fraschetta, Oberholler) EN, 57’20” (HCMV) M. Mazzacane, Bastille, Terzago), 58’46” Nymenko (McNally,

Nardella) EN.

AOSTA: Perla (Montini), Capra, Gesumaria, Lysenko, Tacchella, Sukhytskyi, Oberhoeller, Badoglio, Helfer, Fraschetta, Minniti, Lenta, Nymenko, Mocellin, McNally, Nardella, Movchan. All.: Giovinazzo.

VARESE: Pysarenko (F. Matonti), Schina, E. Mazzacane, Makinen, F. Crivellari, M. Matonti, Ghiglione, Fornasetti, Tilaro, Bastille, Buono, Terzago, M. Borghi, M. Mazzacane, P. Borghi, Xamin, Venturi, Peterson. All. Matikainen.