Mastini Varese in versione finlandese: Juhani Matikainen è il nuovo coach

I Mastini annunciano ufficialmente il nome del nuovo allenatore, nome che girava in realtà già da qualche giorno. Dopo la separazione con Massimo Da Rin, avvenuta venerdì scorso, la società giallonera ha individuato in Juhani Matikainen il tecnico che guiderà la squadra nell’ultima parte del Master Round e nei play-off. Il 36enne finlandese presenta un profilo di tutto rispetto, nonostante la giovane età.

Matikainen non è un volto nuovo in Italia, il tecnico scandinavo ha già lasciato il segno in IHL guidando l’Alleghe nelle stagioni 2019/20 e 2020/21, dopo aver mosso i primi passi sulla panchina delle giovanili agordine. Con le Civette ha dimostrato capacità tecniche e organizzative che gli sono valse la conferma anche nella seconda stagione, nonostante l’interruzione anticipata del campionato a causa della pandemia.

Juhani è “figlio d’arte”: suo padre Petri Matikainen ha vinto parecchio in Europa, guidando diverse squadre in Finlandia, nel KHL e in EBEL, vincendo tra l’altro il campionato austriaco con il Klagenfurt nel 2021, oltre ad aver fatto parte dello staff della nazionale finlandese campione del mondo nel 2011. Una tradizione di famiglia che promette bene.

Il neoallenatore giallonero, dopo l’esperienza italiana, ha scelto di arricchire il proprio bagaglio tecnico spostandosi in giro per l’Europa. Prima la Svezia, dove ha allenato il Kiruna in Terza Divisione, poi la Germania con il Fussen, sempre in Terza Divisione. Quest’ultima esperienza si è conclusa anticipatamente lo scorso dicembre 2024, aprendo la strada al ritorno in Italia.

Per la stagione in corso, il tecnico finlandese aveva scelto la Alps Hockey League, firmando con l’Unterland Cavaliers. Tuttavia, l’avventura in Alto Adige è durata solo fino a metà novembre, quando la società ha deciso di separarsi da lui sostituendolo con l’assistente Tuomo Harjula. Una situazione che ha lasciato Matikainen libero da vincoli contrattuali e disponibile per nuove sfide.

Il tecnico scandinavo eredita una squadra che ha vissuto una stagione altalenante, con prestazioni non sempre convincenti soprattutto in power play e difficoltà a esprimere un gioco fluido e organizzato. Il nuovo allenatore avrà il compito di dare una scossa tecnica e tattica a un gruppo che ha le potenzialità per competere ai vertici ma che non è ancora riuscito a esprimersi con continuità.

Ancora microfoni spenti per la dirigenza giallonera, che parlerà solo tra una decina di giorni per chiarire le motivazioni che hanno portato all’allontanamento consensuale tra la società e Massimo Da Rin. Il debutto sulla panchina giallonera è previsto per sabato 7 febbraio alle ore 18.00 ad Appiano, una partita già importante per iniziare con il piede giusto questa nuova avventura.