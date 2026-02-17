Medaglia d’oro e titolo regionale di lancio del giavellotto per Tommaso Villa della Osa Saronno
Soddisfazioni per l'atletica saronnese, che nel fine settimana ha partecipato con ottimi risultati alla seconda prova regionale dei Campionati Italiani Invernali Lanci a Mariano Comense
Ottimo bilancio per l’Atletica Osa Libertas di Saronno nel fine settimana di lanci che si è svolto a Mariano Comense per la seconda prova regionale dei Campionati Italiani Invernali Lanci, che assegnava anche il titolo di Campione regionale.
Titolo che, per il giavellotto della categoria Juniores, è stato vinto da Tommaso Villa della Osa Saronno, che con 55.08 si è fermato a un passo dal personale.
Molto bene anche i fratelli Bruschi, sempre nel giavellotto, con Lorenzo 2° tra gli Assoluti (66,24) e Diego 5° (62,54), ormai un’autentica certezza.
Bene tra i Master Alessandro Gissi, 4° nel peso con 10,97, in una spedizione che ha visto partecipare anche Francesca D’Alessandro, Matteo Massironi ed Elena Peverelli.
