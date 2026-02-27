Mendrisio, matinée cameristica con Fauré e Röntgen per la XLVIII Stagione di Musica nel Mendrisiotto

È dedicato alla grande musica da camera l’appuntamento in programma domenica 8 marzo alle 10:30 alla Sala “Musica nel Mendrisiotto”, nell’ambito della XLVIII Stagione di Musica nel Mendrisiotto. Protagonista della matinée è il trio composto da Stefan Aprodu al violino, Daiyi Wu al violoncello e Yufang Fan al pianoforte, impegnato in un programma che accosta due opere non frequentemente eseguite: il Trio op. 120 in re minore di Gabriel Fauré e il Trio op. 50 in do minore di Julius Röntgen.

Un concerto che unisce eleganza francese e intensità tardo-romantica, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire due capolavori cameristici del primo Novecento.

Il Trio op. 120 di Fauré

Composto tra il 1922 e il 1923, il Trio op. 120 rappresenta una delle ultime opere di Gabriel Fauré e fu eseguito per la prima volta il 12 maggio 1923 alla Société Nationale de Musique di Parigi, con dedica a madame Maurice Rouvier.

L’Allegro ma non troppo iniziale si distingue per l’omogeneità della scrittura e per la limpidezza melodica e tematica. L’Andantino, in forma tripartita con coda, sviluppa due temi contrastanti – uno in tonalità maggiore, l’altro in minore – con una ricerca cromatica più accentuata. Nella sezione centrale il pianoforte amplia la propria cantabilità espressiva, ripresa poi dagli archi in un intenso fraseggio ad ottave. L’Allegro vivo conclusivo si apre con un dialogo serrato tra pianoforte e archi, culminando nell’enunciazione di un tema brillante e vivace.

Röntgen tra Brahms e la tradizione scandinava

Il Trio per pianoforte n. 6 op. 50 in do minore di Julius Röntgen, composto nel 1904, è tra le sue opere cameristiche più apprezzate e vinse un premio al Concours international de Musique di Parigi. Dedicato a Carl Nielsen, riflette un linguaggio tardo-romantico influenzato da Brahms per la densità della scrittura e da Schubert, con richiami alle melodie scandinave care a Edvard Grieg.

Nato nel 1855 in Germania da padre olandese, primo violino dell’orchestra del Gewandhaus di Lipsia, Röntgen fu pianista di rilievo e figura centrale nella vita musicale europea. Amico di Johannes Brahms, Edvard Grieg, Carl Nielsen e Pablo Casals, si ritirò a Bilthoven, nella villa “Gaudeamus” progettata dal figlio Frants, dove continuò a coltivare relazioni artistiche e culturali.

I protagonisti della matinée

Stefan Aprodu, formatosi al Liceo “Dinu Lipatti” di Bucarest con Magdalena Ursu, prosegue gli studi ad Hannover con Krzysztof Węgrzyn. Attivo come solista e compositore, è vincitore di premi internazionali, tra cui il Julius Röntgen Composition Competition, e cofondatore del duo Profunduo con Nikodem Sobek.

Daiyi Wu ha iniziato lo studio del violoncello a sette anni e si è diplomata all’Università di Musica e Teatro di Amburgo. Dal 2025 prosegue il proprio percorso artistico ad Hannover. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti e borse di studio, tra cui quella della Fondazione Yehudi Menuhin “Live Music Now” di Amburgo e della Oscar und Vera Ritter-Stiftung.

Yufang Fan ha avviato la propria formazione alla Shenzhen Arts School di Guangzhou e ha proseguito gli studi in Germania, fino all’Università di Musica e Teatro di Hannover. Vincitrice del concorso nazionale Jugend musiziert, si è esibita in diverse città europee e ha partecipato a masterclass con Noam Sivan e Igor Levit.

Al termine del concerto è previsto un rinfresco offerto al pubblico.

Informazioni e accessibilità

L’accesso alla Sala Musica nel Mendrisiotto presenta difficoltà per le persone con disabilità motorie a causa della presenza di scale. Il concerto si tiene su pianoforte a coda Steinway & Sons B 211, a cura della “Bottega del Pianoforte” di Bironico.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili contattando Musica nel Mendrisiotto al numero 091 646 66 50, scrivendo a musicamendrisiotto@ticino.com o consultando il sito www.musicanelmendrisiotto.com