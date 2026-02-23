Meno uno, tutto pronto per la 76esima edizione del Festival di Sanremo

“Pop, rock, rap, ballad, ritmi diversi: un mix fondamentale per raccontare la musica italiana di oggi. Rispetto all’anno scorso, a Sanremo penso ci siano ancora più varietà e freschezza, e ogni esibizione è studiata come uno spettacolo a sé, per un’edizione del Festival che dedichiamo con grande affetto al nostro ‘maestro’, Pippo Baudo”.

Così Carlo Conti sintetizza la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana che sarà in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio in prima serata su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K.

Conti sarà affiancato per tutte le cinque serate da Laura Pausini, mentre di giorno in giorno si affiancheranno anche alcuni co-conduttori: Can Yaman, martedì; Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo, mercoledì; Irina Shayk, giovedì; Bianca Balti venerdì; Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, sabato.

Nella seconda e nella terza serata ci sarà anche Gianluca Gazzoli per presentare la gara dei Giovani. Tutte le sere, poi collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali che, nel primo appuntamento sarà accompagnato da Olly, vincitore del Festival 2025. Non mancheranno i superospiti, come Tiziano Ferro, nella prima serata, Eros Ramazzotti ed Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi nella terza, Andrea Bocelli nella Serata Finale.

Tre, infine, i Premi alla Carriera: Caterina Caselli, Mogol e Fausto Leali.Al centro della manifestazione, la musica e i cantanti in gara con i 30 Campioni che interpreteranno ognuno una canzone scelta in accordo con il Direttore Artistico e con Rai: Arisa, Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez & Masini, Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax, LDA e AKA7even, Leo Gassmann, Levante, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta & Colombre, Michele Bravi, Nayt, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro.

Sanremo sarà anche un momento importante per i 4 artisti selezionati attraverso Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo, che parteciperanno nella sezione Giovani con la canzone che gli ha assicurato un posto all’Ariston: Angelica Bove (“Mattone”), Nicolò Filippucci (“Laguna”), il trio Blind, El Ma & Soniko (“Nei miei DM”) e Mazzariello (“Manifestazione d’amore”). Il vincitore della sezione Nuove proposte sarà decretato nella terza serata del festival.

Tutti i cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra del Festival, diretta da Pinuccio Pirazzoli, composta come sempre da musicisti professionisti, in parte scelti dalla Rai e in parte messi a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, e dai vocalist.

Segui il Festival di Sanremo con VareseNews a Materia

Martedì 24 febbraio, ore 20:00 – Visione collettiva della prima serata del Festival di Sanremo

Diretta con commenti live e caffetteria aperta per tutta la serata. Ingresso riservato ai soci con tessera Anche Io APS.

Giovedì 26 febbraio, ore 21:00 – MusicQuiz: Sanremo

Quiz a squadre dedicato alla storia del Festival, con domande e performance in sottofondo.

Venerdì 27 febbraio, dalle ore 20:00 – Divano Sanremo

Serata di commento collettivo sulle canzoni, look e momenti salienti del Festival, con aperitivo e drink.

Sabato 28 febbraio, ore 20:00 – Divano Sanremo – La finale

Seguita fino all’annuncio del vincitore, sempre con aperitivo e drink.

Tutti gli eventi sono riservati ai soci con tessera Anche Io APS.

CLICCA QUI PER PRENOTARTI ALLA SERATA DI GIOVEDì

CLICCA QUI PER PRENOTARTI ALLA SERATA DI VENERDÌ

CLICCA QUI PER PRENOTARTI ALLA SERATA DI SABATO