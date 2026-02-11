Mercoledì denso di gare per gli atleti italiani: combinata nordica, super-G, biathlon, slittino, curling, snowboard e danza su ghiaccio

Mercoledì 11 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 sarà una giornata ricca di appuntamenti per gli azzurri impegnati in diverse discipline nei siti delle competizioni tra Dolomiti, Anterselva, Val di Fiemme e Cortina.

La mattinata si apre con la combinata nordica: alle 10.00 Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin prenderanno parte alla prova Gundersen trampolino normale, seguita nel primo pomeriggio dal segmento di 10 km di fondo della stessa specialità.

Alle 11.30 è in programma il Super-G maschile di sci alpino con gli italiani Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris in gara su una delle prove di velocità più attese.

Nel pomeriggio, dalle 14.15, spazio al biathlon individuale femminile (15 km): tra le azzurre in gara figurano Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, tutte pronte a confrontarsi su un percorso tecnico che unisce resistenza e precisione al poligono.

Nel tardo pomeriggio iniziano anche le prove di slittino doppio: Marion Oberhofer e Andrea Vötter per le donne e Simon Kainzwaldner con Emanuel Rieder, Fabian Malleier con Ivan Nagler per gli uomini si sfideranno nelle rispettive manches previste tra le 17.00 e le 19.44.

La serata sarà intensa per gli appassionati: alle 19.05 è in programma in calendario la partita di curling maschile tra Italia e Svezia, con un quartetto composto tra gli altri da Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Mattia Giovanella.

A seguire, alle 19.30, scendono in pista nel snowboard halfpipe maschile l’azzurro Louis Philip Vito III, mentre nello stesso orario il pattinaggio di figura vedrà impegnati la coppia Marco Fabbri e Charlène Guignard nella prova libera della danza su ghiaccio, altro momento di grande interesse per i colori italiani.

Infine, per chiudere la giornata, l’hockey su ghiaccio maschile vedrà l’Italia impegnata nella sfida contro la Svezia alle 21.10, con una formazione che include giocatori come Matthew James Bradley, Davide Fadani, Giovanni Morini e Marco Zanetti tra gli altri, pronti a lottare nell’arena del ghiaccio.

(foto Giampaolo Piazzi / Coni)