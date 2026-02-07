Mesenzana riscopre le sue radici: un tour tra leggende medievali e l’ingegno rinascimentale

Un viaggio che unisce il fascino del Medioevo all’ingegno del Rinascimento. Domenica 8 febbraio 2026, il borgo di Mesenzana si svelerà ai visitatori con il “Mesenzana Tour”, un’iniziativa dedicata alla riscoperta dei simboli architettonici e meccanici che rendono unico questo angolo dell’alto Varesotto.

Il ritrovo è fissato per le ore 9:00 presso il Comune. Dopo una breve presentazione dei relatori, il gruppo partirà per un itinerario che non sarà solo una camminata, ma un vero e proprio racconto animato da storie e leggende locali.

Il percorso farà tappa alla celebre Torre di Mesenzana, simbolo del paese e testimone di secoli di storia difensiva del territorio. A guidare i presenti tra le antiche mura sarà il relatore Ferdinando Contini, che illustrerà l’importanza strategica della fortificazione e i segreti custoditi dalla sua struttura.

La “Macchina del ‘500”

Il momento più atteso dal punto di vista tecnico e scientifico sarà la visita alla Ruota dei Libri, presentata dal relatore Massimo Rampini. Questa straordinaria “macchina del ‘500” è un omaggio diretto all’opera di Agostino Ramelli.

Si tratta di un complesso leggio rotante, basato sui disegni di ingegneria meccanica di Ramelli. La macchina permetteva di consultare simultaneamente più volumi grazie a un sofisticato sistema di ingranaggi che mantiene i libri in posizione orizzontale durante la rotazione. Un esempio di come la tecnologia rinascimentale trovi ancora oggi spazio per stupire e istruire le nuove generazioni.

Informazioni utili

Il tour è aperto a tutti gli appassionati di storia, arte e camminate all’aria aperta.

Quando: Domenica 8 febbraio 2026

Orario: Ritrovo ore 9:00

Punto di partenza: Municipio di Mesenzana