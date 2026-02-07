Mesenzana
Mesenzana riscopre le sue radici: un tour tra leggende medievali e l’ingegno rinascimentale
Domenica 8 febbraio un appuntamento speciale alla scoperta della Torre e della celebre “Ruota dei Libri”. Un viaggio nel tempo guidato dagli esperti per valorizzare il patrimonio storico del borgo
Un viaggio che unisce il fascino del Medioevo all’ingegno del Rinascimento. Domenica 8 febbraio 2026, il borgo di Mesenzana si svelerà ai visitatori con il “Mesenzana Tour”, un’iniziativa dedicata alla riscoperta dei simboli architettonici e meccanici che rendono unico questo angolo dell’alto Varesotto.
Il ritrovo è fissato per le ore 9:00 presso il Comune. Dopo una breve presentazione dei relatori, il gruppo partirà per un itinerario che non sarà solo una camminata, ma un vero e proprio racconto animato da storie e leggende locali.
Il percorso farà tappa alla celebre Torre di Mesenzana, simbolo del paese e testimone di secoli di storia difensiva del territorio. A guidare i presenti tra le antiche mura sarà il relatore Ferdinando Contini, che illustrerà l’importanza strategica della fortificazione e i segreti custoditi dalla sua struttura.
La “Macchina del ‘500”
Il momento più atteso dal punto di vista tecnico e scientifico sarà la visita alla Ruota dei Libri, presentata dal relatore Massimo Rampini. Questa straordinaria “macchina del ‘500” è un omaggio diretto all’opera di Agostino Ramelli.
Si tratta di un complesso leggio rotante, basato sui disegni di ingegneria meccanica di Ramelli. La macchina permetteva di consultare simultaneamente più volumi grazie a un sofisticato sistema di ingranaggi che mantiene i libri in posizione orizzontale durante la rotazione. Un esempio di come la tecnologia rinascimentale trovi ancora oggi spazio per stupire e istruire le nuove generazioni.
Informazioni utili
Il tour è aperto a tutti gli appassionati di storia, arte e camminate all’aria aperta.
Quando: Domenica 8 febbraio 2026
Orario: Ritrovo ore 9:00
Punto di partenza: Municipio di Mesenzana