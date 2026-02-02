Meteo avverso: annullate le chiusure delle stazioni di Besnate e di Sesto Calende sulla Gallarate-Gattico

A causa del peggioramento delle condizioni meteo, sono state annullate le chiusure previste sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) dalle 21 di lunedì 2 febbraio alle 5 di martedì 3 febbraio. In particolare, restano aperte la stazione di Besnate, in entrata e in uscita, e la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni.

Le chiusure confermate

Rimangono invece confermati gli altri provvedimenti già programmati per consentire lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione e alle barriere di sicurezza.

Martedì 3 – mercoledì 4 febbraio (21-5): chiusa l’area di servizio Verbano est, tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, in direzione A26 Genova Voltri–Gravellona Toce.

Mercoledì 4 – giovedì 5 febbraio (21-5): chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A8 Milano–Varese.

Notti di giovedì 5 e venerdì 6 febbraio (21-5): nuova chiusura della stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce.

In alternativa è consigliato utilizzare le stazioni di Castelletto Ticino o Besnate.