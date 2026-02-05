“Miao”, i cittadini di Sant’Ambrogio a Varese in pena per il gattone sull’albero: “Venite a salvarlo”

L’albero è di quelli alti, una decina di metri, una sorta di sequoia che si trova a Sant’Ambrogio, quartiere “quasi“montano di Varese, e su quell’albero – dicono i residenti – da stamattina, giovedì, c’è un “gattone” che miagola in continuazione.

L’animale non riesce a scendere. Attira l’attenzione come può, con miagolii piuttosto profondi. Qualcuno sposta la tenda della finestra e guarda. All’inizio non capisce da dove arriva quel lamento. Poi alcuni residenti escono di casa e guardano in alto.

Qualcuno chiama il 112 e avvisa della situazione. Ma il felino a quanto pare non vuole scendere, e anche con l’approssimarsi del buio, non cessa di lamentarsi.

«Spero che qualcuno venga a salvare l’animale, abbiamo cercato con una scala di arrampicarci ma è troppo in alto, sarà almeno una decina di metri, non vorremmo che qualcuno si faccia male», spiega Michele, uno dei residenti della via Canetta, all’altezza del civico 9, dove il “micione” non vuole scendere.

Non è la prima volta che un gatto rimane bloccato su di un albero. Giusto un anno fa, il 20 febbraio 2025, avevamo scritto della storia di Shaggy un altro gatto che si era messo nei guai, sempre a Varese: per salvarlo i vigili del fuoco erano intervenuti con un’autoscala.