“Miao”, i cittadini di Sant’Ambrogio a Varese in pena per il gattone sull’albero: “Venite a salvarlo”
L'animale non riesce a scendere. Attira l'attenzione come può, con miagolii piuttosto profondi. Qualcuno sposta la tenda della finestra e guarda. Nel 2025 il “caso Shaggy"
L’albero è di quelli alti, una decina di metri, una sorta di sequoia che si trova a Sant’Ambrogio, quartiere “quasi“montano di Varese, e su quell’albero – dicono i residenti – da stamattina, giovedì, c’è un “gattone” che miagola in continuazione.
L’animale non riesce a scendere. Attira l’attenzione come può, con miagolii piuttosto profondi. Qualcuno sposta la tenda della finestra e guarda. All’inizio non capisce da dove arriva quel lamento. Poi alcuni residenti escono di casa e guardano in alto.
Qualcuno chiama il 112 e avvisa della situazione. Ma il felino a quanto pare non vuole scendere, e anche con l’approssimarsi del buio, non cessa di lamentarsi.
«Spero che qualcuno venga a salvare l’animale, abbiamo cercato con una scala di arrampicarci ma è troppo in alto, sarà almeno una decina di metri, non vorremmo che qualcuno si faccia male», spiega Michele, uno dei residenti della via Canetta, all’altezza del civico 9, dove il “micione” non vuole scendere.
Non è la prima volta che un gatto rimane bloccato su di un albero. Giusto un anno fa, il 20 febbraio 2025, avevamo scritto della storia di Shaggy un altro gatto che si era messo nei guai, sempre a Varese: per salvarlo i vigili del fuoco erano intervenuti con un’autoscala.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.