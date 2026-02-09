Un evento interreligioso lombardo per la Tregua Olimpica con la regia del varesino Chiodi

Un evento che unisce sport, spiritualità e dialogo tra le fedi in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. È stato presentato Da Attilio Fontana e Raffaele Cattaneo a Palazzo Lombardia “Nella Tregua Olimpica”, l’appuntamento promosso dalla Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso, previsto per giovedì 12 febbraio, con una programmazione ideata dal regista varesino Andrea Chiodi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Regione Lombardia per accompagnare i Giochi non solo come grande manifestazione sportiva, ma anche come occasione di riflessione sui valori universali di pace, dialogo e convivenza, richiamando il significato storico e simbolico della Tregua Olimpica.

La presentazione a Palazzo Lombardia

Alla conferenza di presentazione hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo, numerosi rappresentanti della Consulta interreligiosa regionale e, in collegamento, il regista Andrea Chiodi.

Presenti esponenti delle principali confessioni religiose attive in Lombardia: dai cristiani cattolici agli ortodossi, dai buddhisti agli induisti, fino alle comunità ebraiche, islamiche, evangeliche, protestanti e copte.

Il programma dell’evento

Il programma di “Nella Tregua Olimpica” si articolerà in due momenti. Alle 18 di giovedì 12 febbraio, all’Arco della Pace di Milano, si terranno una riflessione e una preghiera congiunta con la partecipazione delle diverse confessioni religiose. In questa occasione l’attore lombardo Giacomo Poretti leggerà il messaggio della Consulta regionale.

La serata proseguirà alle 20.45 con uno spettacolo artistico interreligioso all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

Durante la manifestazione sarà inoltre diffuso un messaggio congiunto della Consulta regionale, condiviso anche dal Comitato Olimpico Interfedi, rivolto alle nazioni e agli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con un appello alla pace, alla speranza e alla responsabilità collettiva.

Le parole del presidente Fontana

«Fin dall’annuncio dei Giochi – ha dichiarato il presidente Attilio Fontana – la Consulta regionale ha colto il valore universale di questa occasione, affrontando il tema olimpico con responsabilità e lungimiranza. La collaborazione con il Comitato Olimpico Interfedi dimostra che il dialogo tra religioni non è solo una scelta, ma una necessità per il progresso della nostra società».

«Le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 – ha aggiunto – rappresentano per la Lombardia un momento storico: non solo celebrazione sportiva, ma anche una grande opportunità di crescita culturale e civile. L’evento del 12 febbraio intende lanciare un messaggio forte contro ogni forma di odio e violenza».

Il ruolo della Consulta interreligiosa

Il sottosegretario Raffaele Cattaneo ha sottolineato il lavoro svolto dalla Consulta regionale: «In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 abbiamo elaborato un messaggio di pace e di dialogo condiviso da tutte le confessioni religiose presenti in Lombardia. In un mondo segnato da oltre cinquanta conflitti, il dialogo interreligioso è uno strumento fondamentale per la costruzione della pace e della convivenza tra i popoli».

La Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso, istituita nel 2024, riunisce i rappresentanti delle dieci comunità religiose maggiormente diffuse sul territorio lombardo e lavora per rendere strutturale il confronto su temi sociali e culturali delicati, con risultati già concreti anche in ambito sanitario e di ricerca.