Milano troppo forte: Uyba sconfitta 3-0 nonostante la spinta di tremila spettatori

Davanti ai tremila della e-work arena, la Eurotek Laica Uyba non riesce nell’impresa contro la corazzata Numia Vero Volley Milano, che si impone con un netto 3-0. Nonostante un avvio coraggioso delle padrone di casa, la superiorità tecnica della formazione di Stefano Lavarini è emersa alla distanza, blindando una vittoria mai realmente in discussione.

Egonu e Piva trascinano Milano

Il match ha visto Milano alzare progressivamente il ritmo, trascinata da una Paola Egonu in serata di grazia, capace di mettere a referto 23 punti. Accanto a lei, una solidissima Piva (11 punti e 56% in attacco) ha meritato il premio di MVP per continuità e precisione. Per le “farfalle” di Busto Arsizio, i 9 punti di Obossa e i 7 a testa di Battista e Parra non sono bastati a scardinare la difesa ospite, apparsa aggressiva e ordinata in ogni fondamentale.

I tentativi di Barbolini

Coach Enrico Barbolini ha provato a rimescolare le carte inserendo Parlangeli in seconda linea e sfruttando il doppio cambio con Schmit e Diouf, trovando spazio nel finale anche per Metwally. Tuttavia, le certezze della Numia non sono mai crollate. Le milanesi hanno mantenuto alta l’intensità, chiudendo i parziali senza affanni e confermando le proprie ambizioni di alta classifica in questo scorcio di stagione.

Il commento post partita

Nonostante la sconfitta, l’ambiente biancorosso guarda avanti con fiducia, sottolineando i passi avanti nel gioco corale mostrati contro una delle big del campionato. «Penso che la gara sia stata combattuta per i primi due set – l’analisi dell’opposto Josephine Obossa raccolta dall’ufficio stampa della Uyba – poi ci siamo un po’ lasciate andare. Milano ha giocato molto bene e ha sbagliato poco, mentre noi abbiamo regalato qualcosa di troppo. Vedo comunque dei miglioramenti e spero che arriveremo nelle migliori condizioni per l’ultima sfida con San Giovanni in Marignano».

TABELLINO

Eurotek Laica UYBA – Numia Vero Volley Milano 0-3 (17-25, 20-25, 14-25)

Eurotek Laica UYBA: Battista 7, Pelloni (L), Gennari ne, Metwally 2, Seki, Schmit 1, Diouf, Parlangeli, Obossa 9, Eckl 4, Torcolacci 6, Parra 7, Booth ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Numia Vero Volley Milano: Miner ne, Gelin, Bosio 1, Modesti ne, Pietrini 9, Sartori 1, Danesi 7, Kurtagic 4, Cagnin ne, Egonu 23, Akimova ne, Piva 11, Fersino (L). All. Lavarini, 2° Bucaioni.

Arbitri: Caretti – Armandola

Note:

Durata: 22, 26, 21. Tot. 1h 17′

Spettatori: 3002

Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 4, battute errate 6, muri 1, attacco 33%, ricezione 46%, errori 19.

Numia Vero Volley Milano: Battute vincenti 2, battute errate 8, muri 7, attacco 57%, ricezione 46%, errori 16.