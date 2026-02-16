Mimose e fuoricampo: a Malnate il ritorno del Trofeo Lombardia di baseball per ciechi
Quattro squadre si confronteranno domenica 8 marzo al "Gurian Field" per l'evento organizzato dalla neonata Blind Vikings di Malnate, una giornata di sport e solidarietà
Il battito delle mazze e il suono delle palline sonore tornano a farsi sentire a Malnate. Dopo alcuni anni di assenza, il Trofeo Lombardia di baseball per ciechi (BXC) riprende il suo posto nel calendario sportivo regionale, portando sul diamante del “Gurian Fiels” le migliori formazioni della disciplina. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Malnate e dalla FIBS, è per domenica 8 marzo e promette una giornata di grande sport e solidarietà.
Il programma della giornata
Il via ufficiale è fissato per le ore 9:30, quando il diamante si animerà con la prima sfida tra gli Hurricane Saronno, reduci dalla vittoria della Coppa Italia 2025, e i Lampi Milano. A seguire, scenderanno in campo i Campioni d’Italia in carica della Leonessa Brescia contro i Thunder’s Five Milano. Questi ultimi vedranno tra le proprie fila una collaborazione speciale: alcuni coach e giocatori della neonata formazione dei Blind Vikings parteciperanno infatti in prestito per la stagione 2026. La finalissima che assegnerà il titolo regionale è prevista per le 15:30.
Un omaggio alla storia del baseball per ciechi
Oltre all’aspetto agonistico, il torneo rappresenta un momento di profonda memoria per tutto il movimento. I premi della giornata sono infatti intitolati alle figure che hanno fondato e fatto crescere questa disciplina: Alfredo Meli, Umberto Calzolari, Alberto Mazzanti, Daniele Crippa, Guglielmo Donai, Claudio Levantini, Nicola Vincenti e Walter Fortran. Un modo per unire il presente del gioco alle radici che lo hanno reso possibile.
Sport e solidarietà con le associazioni del territorio
L’evento nasce da una fitta rete di collaborazioni coordinate dall’Asd Malnate Vikings, che vede coinvolte l’AIBXC, la ProConcagno e l’associazione “La Città delle Donne” di Malnate. Proprio quest’ultima sarà presente con un’iniziativa speciale: sarà possibile scegliere un mazzo di mimose confezionato dalle volontarie in cambio di una piccola offerta, destinata a sostenere i futuri progetti solidali dell’associazione.
L’orgoglio dei padroni di casa
La soddisfazione per il ritorno del trofeo è palpabile nelle parole della dirigenza locale, che vede nel progetto BXC una realtà ormai consolidata e fondamentale per l’inclusione sportiva. «Siamo orgogliosi di questo evento – Matteo Consagra, presidente dei Malnate Vikings – e del progetto del baseball per ciechi in generale, che ormai è diventato una splendida realtà nel nostro panorama sportivo».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.