Mimose e fuoricampo: a Malnate il ritorno del Trofeo Lombardia di baseball per ciechi

Il battito delle mazze e il suono delle palline sonore tornano a farsi sentire a Malnate. Dopo alcuni anni di assenza, il Trofeo Lombardia di baseball per ciechi (BXC) riprende il suo posto nel calendario sportivo regionale, portando sul diamante del “Gurian Fiels” le migliori formazioni della disciplina. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Malnate e dalla FIBS, è per domenica 8 marzo e promette una giornata di grande sport e solidarietà.

Il programma della giornata

Il via ufficiale è fissato per le ore 9:30, quando il diamante si animerà con la prima sfida tra gli Hurricane Saronno, reduci dalla vittoria della Coppa Italia 2025, e i Lampi Milano. A seguire, scenderanno in campo i Campioni d’Italia in carica della Leonessa Brescia contro i Thunder’s Five Milano. Questi ultimi vedranno tra le proprie fila una collaborazione speciale: alcuni coach e giocatori della neonata formazione dei Blind Vikings parteciperanno infatti in prestito per la stagione 2026. La finalissima che assegnerà il titolo regionale è prevista per le 15:30.

Un omaggio alla storia del baseball per ciechi

Oltre all’aspetto agonistico, il torneo rappresenta un momento di profonda memoria per tutto il movimento. I premi della giornata sono infatti intitolati alle figure che hanno fondato e fatto crescere questa disciplina: Alfredo Meli, Umberto Calzolari, Alberto Mazzanti, Daniele Crippa, Guglielmo Donai, Claudio Levantini, Nicola Vincenti e Walter Fortran. Un modo per unire il presente del gioco alle radici che lo hanno reso possibile.

Sport e solidarietà con le associazioni del territorio

L’evento nasce da una fitta rete di collaborazioni coordinate dall’Asd Malnate Vikings, che vede coinvolte l’AIBXC, la ProConcagno e l’associazione “La Città delle Donne” di Malnate. Proprio quest’ultima sarà presente con un’iniziativa speciale: sarà possibile scegliere un mazzo di mimose confezionato dalle volontarie in cambio di una piccola offerta, destinata a sostenere i futuri progetti solidali dell’associazione.

L’orgoglio dei padroni di casa

La soddisfazione per il ritorno del trofeo è palpabile nelle parole della dirigenza locale, che vede nel progetto BXC una realtà ormai consolidata e fondamentale per l’inclusione sportiva. «Siamo orgogliosi di questo evento – Matteo Consagra, presidente dei Malnate Vikings – e del progetto del baseball per ciechi in generale, che ormai è diventato una splendida realtà nel nostro panorama sportivo».