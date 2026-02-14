Mornago, il sindaco Davide Tamborini replica alla Lega: “La mia adesione a Forza Italia è una scelta personale, il progetto resta civico”

Il sindaco di Mornago interviene pubblicamente per replicare alla nota diffusa dalla sezione locale della Lega in merito alla sua recente adesione a Forza Italia. Una presa di posizione con cui il primo cittadino intende chiarire la natura personale della scelta politica e ribadire la continuità dell’azione amministrativa portata avanti dalla lista civica “Viviamo Mornago”.

In merito alla nota diffusa dalla Lega di Mornago, ritengo corretto intervenire pubblicamente per chiarire alcuni aspetti, con rispetto verso tutti e senza alcuna intenzione polemica. La mia scelta di aderire a Forza Italia è personale, del tutto legittima e frutto di una libera decisione (come correttamente indicato nella nota della Lega), che non incide in alcun modo sul mandato amministrativo ricevuto dai cittadini di Mornago.

Il progetto civico di Viviamo Mornago resta tale: un’esperienza amministrativa nata per il bene della comunità, non per appartenenze di partito. I cittadini hanno scelto di premiare la capacità amministrativa dimostrata nei fatti da una squadra che da dodici anni lavora con serietà, ascolto delle esigenze del territorio e capacità di trasformare le parole in interventi concreti. Questo è e resta il nostro metodo di lavoro.

La mia scelta personale non andrà mai a intaccare il rapporto con i colleghi di Viviamo Mornago, che prima di tutto sono persone con cui condivido un percorso umano oltre che amministrativo, e non modificherà in nessun modo l’assetto amministrativo, come già sottolineato tempo fa ai vertici provinciali di Forza Italia. Le allusioni contenute nella nota della Lega di Mornago appaiono il segno di una difficoltà nel confrontarsi sui risultati ottenuti finora: quando mancano argomenti sul merito, il rischio è quello di spostare il dibattito su dinamiche che poco interessano ai cittadini. Se non ricordo male, anche esponenti della Lega di Mornago fanno parte di una compagine presentata come civica che ha perso le elezioni, rivendicando con forza, in campagna elettorale, proprio il carattere “civico” della lista; ricordo inoltre che oggi in Consiglio comunale non siede alcun gruppo politico formalmente riconducibile alla Lega, ma ad una compagine civica… o almeno fino ad oggi, se non mi sono perso qualche comunicato…

La mia capacità civica e moderata è confermata dal dialogo con tutti i rappresentanti dell’intero arco politico a livello provinciale, regionale e nazionale, una modalità che ho già sperimentato dal 2016 al 2018 durante il mio mandato da consigliere provinciale. Dovrebbe essere questo: dialogo e operato per i cittadini, non arroccamento partitico.

Capisco che, in tempi di turbolenze e timori di perdere consenso, soprattutto all’interno della Lega, si cerchi visibilità anche su scelte che nulla tolgono al lavoro amministrativo. Ma i cittadini di Mornago hanno affidato un mandato per occuparsi di Mornago, non per commentare le scelte personali altrui: un promemoria che, nello stile della sezione mornaghese, forse qualcuno dovrebbe ogni tanto rileggere.

Colpisce la consueta impostazione, più assertiva che dialogante, con cui alcuni esponenti – spesso oscuri e defilati, ma incredibilmente abili a tirare sempre i fili senza mai apparire – orientano la linea della sezione mornaghese. Certo, ognuno sceglie il proprio stile e la propria strategia su come operare… un metodo che, a voler ben guardare agli esiti delle ultime tornate elettorali, ha prodotto risultati così “straordinari” da risultare ormai sotto gli occhi di tutti. Mi sia permesso un suggerimento: torniamo a parlare di Mornago, che delle mie scelte personali ci penso io.