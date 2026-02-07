Mornago in Maschera: il 21 febbraio torna la sfilata per le vie del paese

Il countdown per il Carnevale 2026 è ufficialmente iniziato. Sabato 21 febbraio 2026, le strade di Mornago torneranno a riempirsi di colori e suoni per la sfilata più attesa dell’anno. L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale, promette un pomeriggio all’insegna della fantasia e della condivisione.

Il programma della sfilata

La manifestazione seguirà un programma semplice e coinvolgente, pensato per la massima partecipazione della comunità:

Il ritrovo: La partenza è fissata per le ore 14:00 presso il parcheggio di via De Amicis.

Il percorso: Il corteo attraverserà le vie del paese, accompagnato da musica e allegria.

Il rinfresco: Durante l’evento sarà allestito un punto ristoro con offerta libera per i partecipanti.

La premiazione: Come da tradizione, verranno premiate le maschere più belle e creative.

Una festa per la comunità

L’evento è organizzato dall’Associazione Genitori di Mornago, che invita residenti e visitatori di ogni età a indossare il proprio costume preferito per trasformare il paese in un palcoscenico a cielo aperto. Si tratta di un’occasione per “ridere insieme e riempire Mornago di sorrisi”, consolidando il legame tra le famiglie e il territorio.