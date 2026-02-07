Mornago in Maschera: il 21 febbraio torna la sfilata per le vie del paese
L'Associazione Genitori, con il patrocinio del Comune, organizza un pomeriggio di festa dedicato a grandi e piccoli. In programma musica, rinfresco e la premiazione delle maschere più originali
Il countdown per il Carnevale 2026 è ufficialmente iniziato. Sabato 21 febbraio 2026, le strade di Mornago torneranno a riempirsi di colori e suoni per la sfilata più attesa dell’anno. L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale, promette un pomeriggio all’insegna della fantasia e della condivisione.
Il programma della sfilata
La manifestazione seguirà un programma semplice e coinvolgente, pensato per la massima partecipazione della comunità:
Il ritrovo: La partenza è fissata per le ore 14:00 presso il parcheggio di via De Amicis.
Il percorso: Il corteo attraverserà le vie del paese, accompagnato da musica e allegria.
Il rinfresco: Durante l’evento sarà allestito un punto ristoro con offerta libera per i partecipanti.
La premiazione: Come da tradizione, verranno premiate le maschere più belle e creative.
Una festa per la comunità
L’evento è organizzato dall’Associazione Genitori di Mornago, che invita residenti e visitatori di ogni età a indossare il proprio costume preferito per trasformare il paese in un palcoscenico a cielo aperto. Si tratta di un’occasione per “ridere insieme e riempire Mornago di sorrisi”, consolidando il legame tra le famiglie e il territorio.
