Mostra la pistola (giocattolo) in Comune a Gallarate, interviene la polizia
È accaduto a metà mattina di martedì, con comprensibile timore dei presenti e un po' di trambusto anche all'esterno. Al vaglio la posizione dell'uomo
Ha alzato il maglione e fatto intravedere il calcio di una pistola, infilata nei pantaloni. È successo allo sportello dei servizi sociali di Gallarate e l’episodio ha suscitato ovviamente l’immediata, cauta reazione degli operatori ma anche il timore tra gli altri utenti presenti al Broletto.
L’arma – va precisato subito – è risultata un giocattolo, ma questo non potevano certo saperlo i presenti, giustamente allarmati dalla scena.
L’allarme è scattato a metà mattina: l’uomo – sulla sessantina – si è presentato agli uffici per un colloquio con l’assistente sociale, che in quel momento si trovava al di là del vetro divisorio. Non si può entrare (ovviamente, per motivi di privacy) nel merito della discussione che si è accesa, fatto sta che a un certo punto l’uomo ha compiuto il gesto di mostrare il calcio dell’arma che usciva da una tasca o dalla cintola dei pantaloni.
L’intervento delle Volanti della Polizia di Stato
Il personale ha subito avvisato la guardia giurata che controlla l’ingresso dei servizi sociali, mentre veniva poi allertata con discrezione la Polizia di Stato, che è poi intervenuta con le Volanti arrivate in via Cavour (la foto d’apertura è generica e d’archivio). L’uomo è stato fermato dagli agenti, la sua posizione è ancora al vaglio.
L’arma è risultata come detto una riproduzione o un giocattolo.
Comprensibile la preoccupazione degli altri utenti presenti ai servizi sociali: non risultano comunque altri problemi al di fuori dei momenti di immediata paura. Mentre c’è stata una certa curiosità anche all’esterno del Broletto per la presenza di diverse unità di polizia.
