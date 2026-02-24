Motori d’epoca in viaggio: una nuova casa in provincia per l’associazione Vecchi Bulloni
Dopo diciassette anni di attività e manifestazioni, il sodalizio sposta la propria sede operativa. Nuova sede e grandi progetti: confermato il tradizionale raduno dinamico di primavera
Dopo diciassette anni di intensa attività, l’Associazione di auto e moto d’epoca Vecchi Bulloni apre un nuovo capitolo della sua storia, trasferendo ufficialmente la propria sede operativa in un altro Comune della provincia di Varese.
Il sodalizio, nato nel 2008, ha saputo costruire nel tempo un legame indissolubile con gli appassionati di motori, diventando un punto di riferimento sociale e culturale. In quasi due decenni, i Vecchi Bulloni hanno saputo trasformare raduni e manifestazioni in momenti di vera festa, portando nelle strade mezzi d’epoca, ma anche un profondo impegno nel volontariato e nella beneficenza. Questa eredità di successi e partecipazione rappresenta ora il bagaglio prezioso con cui l’associazione si sposta nella sua nuova casa, pronta a sviluppare nuovi progetti e a far crescere ulteriormente il numero dei propri soci.
Nonostante il cambio di indirizzo, l’identità e lo spirito del gruppo rimangono quelli di sempre: “I Vecchi Bulloni cambiano sede, ma non identità – dicono i responsabili -. Proprio per questo l’Associazione organizzerà anche questa primavera il suo storico raduno dinamico: un appuntamento che resta fedele alla tradizione dei Vecchi Bulloni, aperto a tutti, e al quale vi aspettiamo numerosi, certi che sarà, come sempre, all’altezza della sua storia”.
