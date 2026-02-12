Musica, arte e inclusione: a Radio Materia l’impegno di Pianoforte APS

«L’idea dell’associazione è quella di creare aggregazione e mettere insieme ragazzi con e senza disabilità», spiega il presidente Dario Muraca.

Nella nuova puntata di Soci All Time, format radiofonico di Radio Materia, realizzato con Csv Insubria, l’associazione protagonista è Pianoforte APS, una realtà nata nel 2021 che mette insieme musica, teatro, fotografia e arte come elementi di inclusione.

Dalla musicoterapia all’aggregazione

Alle spalle c’è un percorso iniziato nel 2013 insieme al musicoterapista Carlo Giudici. «Abbiamo sentito l’esigenza di creare qualcosa di diverso rispetto alla classica associazione – racconta Muraca –. Un luogo dove l’inclusione fosse concreta, quotidiana e vissuta».

Oggi Pianoforte APS conta una ventina di soci, di cui cinque o sei attivamente coinvolti nell’organizzazione. Le attività si concentrano da settembre a giugno: un sabato pomeriggio al mese dedicato a momenti ludici e laboratoriali, affiancati da percorsi di musicoterapia individuale e di gruppo.

La musica è il filo conduttore e diventa anche regolazione emotiva. «Ci sono momenti in cui qualcuno fatica a controllare le proprie emozioni e con un certo tipo di musica riusciamo a calmare, a rallentare. Oppure, al contrario, a creare un momento di energia altissima, di festa vera», racconta il presidente.

“Quello che dono mi torna indietro dieci volte”

Nel corso della trasmissione emerge con forza un concetto che va oltre l’organizzazione delle attività: il volontariato come dono autentico. «Tanti mi fanno i complimenti per ciò che faccio. Io rispondo che lo faccio in modo egoistico perché tutto quello che dono mi torna indietro dieci volte».

Un’esperienza che cambia lo sguardo. «Quando sono con loro, io sono Dario e basta. Nella vita lavorativa devo mettere tante maschere, il sabato pomeriggio no». E aggiunge: «Sono persone con pochi filtri. Se qualcosa non va, lo capisci subito. Dovremmo imparare da loro a toglierci le sovrastrutture».

Durante l’intervista è arrivata una domanda anche da Samuele Biotti, giovane studente del Keynes di Gazzada Schianno, al suo primo intervento in radio: «Che consiglio dai ai giovani che hanno poco tempo o poca voglia di fare volontariato?», ha chiesto. La risposta è stata diretta: «Provare. Toccare con mano. Non è un regalo che fai aspettandoti qualcosa in cambio. È un dono, e ti ritorna molto di più di quello che hai dato».

Collaborazioni cercasi

Pianoforte APS è aperta a nuove collaborazioni, soprattutto in ambito musicale. «L’input esterno è fondamentale – sottolinea Muraca –. Ti permette di ampliare gli orizzonti». L’associazione, finora cresciuta soprattutto grazie al passaparola, sta lavorando per rafforzare la propria presenza online. Per informazioni è attiva la mail: info@pianoforte_aps.it.

Tra i sogni nel cassetto, ce n’è uno molto concreto: raddoppiare gli incontri mensili e trasformare l’impegno in un progetto strutturato, capace di offrire anche servizi come un trasporto dedicato ai ragazzi. «Il mio sogno – conclude – è che questo non sia solo volontariato, ma anche lavoro. Così potremmo fare molto di più».