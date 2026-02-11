Varese News

Università

Nasce Cla Insubria, il “Centro linguistico di Ateneo” punto di riferimento per lingue e certificazioni

Offre didattica di qualità per la formazione di docenti, studenti e personale, ma anche per le scuole e la cittadinanza. Già attivi i placement test gratuiti e i Mock test di inglese

Generico 09 Feb 2026

È operativo dal 1° gennaio 2026 il Centro Linguistico di Ateneo, Cla Insubria, nuovo centro speciale dell’Università dell’Insubria che opera a sostegno della didattica e della ricerca, con l’obiettivo di rafforzare la dimensione internazionale dell’Ateneo.

Il Cla Insubria nasce con l’obiettivo di offrire una formazione linguistica di qualità rivolta alla comunità accademica e al territorio, valorizzando il plurilinguismo, la diversità linguistica e la comunicazione interculturale, in linea con le politiche linguistiche europee e con il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Qcer).

L’istituzione del centro rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo dell’Università dell’Insubria. La sua attivazione è stata fortemente sostenuta dalla governance dell’Ateneo, che ha riconosciuto nel Centro Linguistico uno strumento strategico per il potenziamento della didattica, della ricerca e dell’internazionalizzazione.

Il centro è guidato dalla direttrice scientifica Alessandra Vicentini, affiancata dal vicedirettore Daniel Russo, entrambi docenti di lingua, linguistica e traduzione inglese, e da un consiglio scientifico composto da Paolo Nitti, docente di didattica delle lingue moderne, e Fabio Libasci, docente di lingua e letteratura francese. I membri del centro riuniscono competenze complementari nell’ambito delle lingue e delle culture straniere. Gli organi del Cla si avvalgono inoltre del supporto tecnico-gestionale della struttura, affidato ad Anna Brusa, tecnico di laboratorio linguistico e docente di lingua inglese certificata Celta.

«Il Cla Insubria – sottolinea la direttrice Vicentini – nasce con l’intento di diventare un punto di riferimento per l’Ateneo e per il territorio, promuovendo competenze linguistiche adeguate a contesti accademici e professionali sempre più plurilingui e internazionali».

Il centro offre servizi di supporto alla didattica e alla ricerca nelle lingue straniere e nella lingua italiana per stranieri e cura la formazione linguistica del personale docente e tecnico-amministrativo. Sono già attivi placement test gratuiti per la valutazione del livello linguistico iniziale (inglese, francese, spagnolo e italiano L2) e Mock test di lingua inglese, simulazioni di certificazioni linguistiche ufficiali.

Il Cla Insubria supporta inoltre gli studenti coinvolti in programmi di mobilità internazionale e accompagna studenti e personale nei percorsi di preparazione al conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Accanto alle attività didattiche, il centro promuove la partecipazione a progetti nazionali e internazionali e sostiene la ricerca e la divulgazione in ambito linguistico e glottodidattico. Un obiettivo qualificante è infine l’apertura al territorio insubre, attraverso servizi di formazione linguistica rivolti a scuole, istituzioni e aziende, in risposta alle esigenze di un contesto sociale e produttivo sempre più orientato al plurilinguismo.

Per informazioni e aggiornamenti sulle attività del Centro, è possibile consultare la pagina di Ateneo (qui il link)  e seguire i canali social del Cla Insubria.

Instagram: https://www.instagram.com/cla_insubria

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cla-insubria-3721183a4/

Facebook: https://www.facebook.com/people/Centro-Linguistico-di-Ateneo-CLA-Insubria/61586113867592/

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.