Nasce Cla Insubria, il “Centro linguistico di Ateneo” punto di riferimento per lingue e certificazioni

È operativo dal 1° gennaio 2026 il Centro Linguistico di Ateneo, Cla Insubria, nuovo centro speciale dell’Università dell’Insubria che opera a sostegno della didattica e della ricerca, con l’obiettivo di rafforzare la dimensione internazionale dell’Ateneo.

Il Cla Insubria nasce con l’obiettivo di offrire una formazione linguistica di qualità rivolta alla comunità accademica e al territorio, valorizzando il plurilinguismo, la diversità linguistica e la comunicazione interculturale, in linea con le politiche linguistiche europee e con il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Qcer).

L’istituzione del centro rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo dell’Università dell’Insubria. La sua attivazione è stata fortemente sostenuta dalla governance dell’Ateneo, che ha riconosciuto nel Centro Linguistico uno strumento strategico per il potenziamento della didattica, della ricerca e dell’internazionalizzazione.

Il centro è guidato dalla direttrice scientifica Alessandra Vicentini, affiancata dal vicedirettore Daniel Russo, entrambi docenti di lingua, linguistica e traduzione inglese, e da un consiglio scientifico composto da Paolo Nitti, docente di didattica delle lingue moderne, e Fabio Libasci, docente di lingua e letteratura francese. I membri del centro riuniscono competenze complementari nell’ambito delle lingue e delle culture straniere. Gli organi del Cla si avvalgono inoltre del supporto tecnico-gestionale della struttura, affidato ad Anna Brusa, tecnico di laboratorio linguistico e docente di lingua inglese certificata Celta.

«Il Cla Insubria – sottolinea la direttrice Vicentini – nasce con l’intento di diventare un punto di riferimento per l’Ateneo e per il territorio, promuovendo competenze linguistiche adeguate a contesti accademici e professionali sempre più plurilingui e internazionali».

Il centro offre servizi di supporto alla didattica e alla ricerca nelle lingue straniere e nella lingua italiana per stranieri e cura la formazione linguistica del personale docente e tecnico-amministrativo. Sono già attivi placement test gratuiti per la valutazione del livello linguistico iniziale (inglese, francese, spagnolo e italiano L2) e Mock test di lingua inglese, simulazioni di certificazioni linguistiche ufficiali.

Il Cla Insubria supporta inoltre gli studenti coinvolti in programmi di mobilità internazionale e accompagna studenti e personale nei percorsi di preparazione al conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Accanto alle attività didattiche, il centro promuove la partecipazione a progetti nazionali e internazionali e sostiene la ricerca e la divulgazione in ambito linguistico e glottodidattico. Un obiettivo qualificante è infine l’apertura al territorio insubre, attraverso servizi di formazione linguistica rivolti a scuole, istituzioni e aziende, in risposta alle esigenze di un contesto sociale e produttivo sempre più orientato al plurilinguismo.

Per informazioni e aggiornamenti sulle attività del Centro, è possibile consultare la pagina di Ateneo (qui il link) e seguire i canali social del Cla Insubria.

Instagram: https://www.instagram.com/cla_insubria

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cla-insubria-3721183a4/

Facebook: https://www.facebook.com/people/Centro-Linguistico-di-Ateneo-CLA-Insubria/61586113867592/