Nasce Family CAI Busto Arsizio, una proposta di escursionismo per famiglie con bambini 0-10 anni

Tre marmotte con lo zaino pronte a camminare per boschi con la prole: sono i protagonisti del nuovo logo che la Sezione CAI cittadina ha creato per inaugurare Family CAI Busto Arsizio, un’attività che consente di condividere in famiglia i valori del Club Alpino Italiano: frequentare, conoscere e proteggere l’ambiente montano.

Nata su iniziativa di due soci appassionati, che hanno seguito appositi corsi di formazione con il CAI, la proposta si rivolge alle famiglie con bambini nella fascia 0-10 anni, chiamate a partecipare insieme: non è infatti previsto l’accompagnamento dei soli bambini.

Si tratta di escursioni a misura di bambino che, per il facile livello proposto, sono aperte a chiunque, anche a chi comincia (grande o piccolo che sia) e a chi passeggini. L’obiettivo infatti è andare alla scoperta della natura, garantendo ritmi, tempi e spazi che permettano a tutti, adulti e bambini, di includere, condividere e rapportarsi con gli altri e con l’ambiente.

Le uscite in programma sono quattro e verranno presentate sabato 7 marzo alle 15:30, durante la festa organizzata nella sede della Sezione, in via Dante 5 (ingresso da Piazza Plebiscito). In quell’occasione sarà possibile chiedere informazioni e incontrare gli accompagnatori, ma anche fare merenda insieme e già iscriversi.

Chi volesse, può anche diventare socio CAI, il tesseramento per l’anno 2026 è possibile in ogni momento dell’anno. Chi deve rinnovare la sottoscrizione ha tempo fino al 31 marzo per non fare scadere l’assicurazione.

«Sono particolarmente contento per la nascita di Family CAI Busto Arsizio – afferma il presidente Paolo Tagliabue – e ringrazio i nostri soci che hanno voluto impegnarsi per arricchire le attività della nostra Sezione con un’offerta che mancava. Coinvolgere le nuove generazioni è vitale per le associazioni come la nostra che si fondano sul volontariato, ma è anche importante far capire ai più piccoli e alle loro famiglie quanto è bello e formativo frequentare la montagna».

Dopo l’avvio della rassegna culturale Appigli, che si concluderà il 12 marzo dopo otto appuntamenti iniziati a ottobre, la nascita di Family CAI Busto Arsizio conferma la vitalità di un’associazione nata oltre 100 anni fa e che in città conta oltre 500 soci. Sul sito si trovano tutte le informazioni, incluso il nuovo calendario delle escursioni estive.

Appuntamento sabato 7 marzo, alle 15:30, nella sede della Sezione CAI Busto Arsizio, via Dante 5 (ingresso da Piazza Plebiscito). Per info: www.caibustoarsizio.it – info@caibustoarsizio.it