Nel 2025 investiti oltre 2,3 miliardi in 419 in operazioni di venture capital

La filiera del Venture Capital in Italia chiude il 2025 con 419 operazioni per un ammontare investito di oltre 2,3 miliardi di euro. Le startup italiane registrano 313 operazioni tra initial e follow on (esclusi i business angel) per 1,6 miliardi, mentre le startup estere con founder italiani contano 32 operazioni per 600 milioni. I business angel realizzano 74 operazioni per 74 milioni e il Technology Transfer segna 93 operazioni per 592 milioni. L’Ict si conferma primo settore con il 40% degli investimenti e la Lombardia guida la classifica regionale con 99 target.

È quanto emerge dal Rapporto di ricerca 2025 del Venture Capital Monitor – VeM, presentato dall’Osservatorio Venture Capital Monitor attivo presso Università Liuc e Aifi, con il contributo di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Kpmg e il supporto istituzionale di Cdp Venture Capital SGR e IBAN (Italian Business Angels Network). (nella foto Anna Gervasoni rettore dell’università Liuc)

CRESCONO OPERAZIONI E INVESTIMENTI IN STARTUP ITALIANE

Il 2025 si chiude con 345 operazioni tra initial e follow on (+15% rispetto alle 300 del 2024). I soli nuovi investimenti (initial) sono 232, in aumento dai 223 dell’anno precedente. Gli investimenti in startup italiane superano 1,6 miliardi di euro su 313 round, in crescita rispetto a 1,2 miliardi e 270 operazioni del 2024. Sommando i quasi 600 milioni investiti in 32 round in startup estere fondate da imprenditori italiani, il totale supera i 2,2 miliardi. «L’innovazione passa anche dalle Università», dichiara Anna Gervasoni, rettore dell’università Liuc di Castellanza, sottolineando l’avvio della partnership con Musa e U4i per rafforzare il trasferimento tecnologico. Giovanni Fusaro, direttore Osservatorio VeM, auspica «uno sviluppo organico della domanda e dell’offerta di capitale» grazie alla collaborazione tra i soggetti della filiera.

RUOLO DEGLI INVESTITORI ESTERI E I SETTORI TRAINANTI

Quello appena passato è il secondo miglior anno di sempre per il venture capital in Italia, con investimenti esteri pari al 45% del totale, come evidenzia Luca Pagetti, head of finanziamento crescita startup di Intesa Sanpaolo Innovation Center. L’Ict concentra oltre il 40% del capitale investito, con attenzione all’AI, Energia e Ambiente raggiunge l’11%, mentre Biotech e Healthcare si attestano complessivamente al 16%. A livello globale, Alessandro Soprano, partner Kpmg, segnala che nell’ultimo trimestre 2025 gli investimenti hanno toccato 138 miliardi di dollari, spinti dai grandi round nell’intelligenza artificiale.

ANGEL INVESTING IN FASE DI MATURAZIONE

Secondo Paolo Anselmo, presidente Iban, il mercato italiano dell’angel investing mostra consolidamento: circa 74 milioni investiti in autonomia dai business angel, con maggiore selettività e oltre metà dei deal superiori a 500mila euro. I business angel si confermano partner strategici, con crescente attenzione ai criteri ESG.

FOCUS SU TECHNOLOGY TRANSFER E CORPORATE VENTURE CAPITAL

Il Technology Transfer totalizza 592 milioni su 93 operazioni, tra rallentamento fisiologico dei fondi ITAtech e piena operatività dei fondi supportati dal FoF Tech Transfer di CDP Venture Capital SGR e dei poli nazionali. Si consolida anche la presenza delle corporate: nel 2025 partecipano a circa il 27% dei round initial. Considerando le sole startup italiane, venture capital e corporate venture capital investono quasi 1,1 miliardi su 180 round, mentre le attività di sindacato tra VC, corporate e business angel raggiungono 575 milioni su 133 operazioni, i soli business angel investono 71 milioni in 72 round. La filiera arriva così a oltre 1,7 miliardi su 385 round, che diventano 2,3 miliardi su 419 includendo le startup estere con founder italiani.

LOMBARDIA PRIMA REGIONE E ICT SETTORE DOMINANTE

Sul piano geografico, la Lombardia concentra 99 società target negli investimenti initial, pari al 48% del mercato (era il 36% nel 2024), seguita da Lazio (8%) e Piemonte (6%). Dal punto di vista settoriale, l’Ict catalizza il 40% delle società target con il 29% relativo al digital consumer services e il 71% all’enterprise technologies. Seguono Energia e Ambiente (11%), Fintech (10%), Biotecnologie e Healthcare con circa l’8% ciascuno