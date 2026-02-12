Nel ricordo di Gabriele Giorgetti: a Fagnano raccolta fondi per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027
La famiglia Giorgetti ha espresso il desiderio di dare compimento a uno dei sogni di Gabriele: partecipare alla Gmg a Seul. Dopo la scomparsa diventa un gesto solidale
La comunità di Fagnano Olona continua a stringersi attorno al ricordo di Gabriele Giorgetti, scomparso a soli 24 anni. Un dolore profondo che ha attraversato il paese e che oggi si trasforma in un gesto concreto, capace di guardare avanti nel segno dei valori che hanno accompagnato la sua vita.
La famiglia Giorgetti ha infatti espresso il desiderio di dare compimento a uno dei sogni di Gabriele: partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù del 2027. Per questo ha chiesto che, in sua memoria, non vengano inviati fiori, ma che si sostenga il cammino dei giovani verso la GMG.
Un invito semplice e carico di significato: trasformare il ricordo in opportunità, il lutto in sostegno, la perdita in un cammino condiviso. Chi lo desidera potrà contribuire attraverso un bonifico intestato alla Parrocchia San Gaudenzio, indicando come causale “gmg di gabriele”. Il conto è presso BPER Banca (IBAN: IT62V0538750220000042363151).
L’iniziativa è promossa dalla Comunità Pastorale Madonna della Selva e nasce con l’intento di accompagnare altri ragazzi in un’esperienza che per Gabriele rappresentava un traguardo importante. La Giornata Mondiale della Gioventù, da sempre occasione di incontro, fede e condivisione per migliaia di giovani da tutto il mondo, diventa così anche il simbolo di un percorso che continua.
