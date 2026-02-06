Nella casa di comunità di Busto Arsizio il servizio di continuità assistenziale pediatrica
L’ambulatorio in viale Stelvio 3 sarà operativo nelle giornate di sabato, fatta eccezione per i giorni festivi, dalle ore 14.00 alle ore 19.00
A partire da domani, sabato 7 febbraio, nella Casa di Comunità di Busto Arsizio (Viale Stelvio 3) sarà attivo il servizio di continuità assistenziale pediatrica.
L’ambulatorio sarà operativo nelle giornate di sabato, fatta eccezione per i giorni festivi, dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
Si tratta di un servizio dedicato ai minori residenti o domiciliati nel territorio di competenza di ASST Valle Olona e indicato per tutti quei casi che necessitano di una consulenza e valutazione clinica non rinviabile al lunedì successivo, primo giorno utile per contattare il pediatra di libera scelta.
Il servizio si attiva esclusivamente chiamando il numero unico regionale 116117. Il medico della Centrale Unica Insubria ricontatterà l’utente e assegnerà quindi un appuntamento negli orari dedicati e nei limiti dei posti disponibili.
